На чемпионате мира по футболу известны все пары 1/8 финала (+календарь игр)

На ЧМ-2018 проведены 48 матчей из 64-х. После группового этапа турнир завершился для сборных Египта и Саудовской Аравии, Сербии и Коста-Рики, Туниса и Панамы, Перу и Австралии, Сенегала и Польши, Исландии и Нигерии, Марокко и Ирана, Германии и Южной Кореи.
Действующий чемпион мира сборная Германии набрала 3 очка и заняла в группе последнее место. Немцы не смогли защитить свой титул, завоеванный 4 года назад в Бразилии. Они повторили "достижения" Италии на ЧМ-2010 и Испании на ЧМ-2014, которые в ранге чемпионов тоже не преодолели групповой барьер.
Мировое первенство проходит в 11 городах на 12 российских стадионах. После группового этапа турнир попрощался с четырьмя городами — Волгоградом, Саранском, Калининградом и Екатеринбургом, которые приняли по 4 матча. На стадионах этих городов по ходу ЧМ были установлены рекорды посещаемости, которые вряд ли будут побиты в ближайшем будущем — арены ждет сокращение вместимости.
Плей-офф стартует 30 июня матчами Уругвай — Португалия и Франция — Аргентина. Днем позже сборная России в Москве в "Лужниках" сыграет со сборной Испании, а Хорватия — против Дании. Другие пары составили: Бразилия — Мексика, Бельгия — Япония, Швеция — Швейцария и Колумбия — Англия.
На стадии плей-офф в день будут проводиться не более двух матчей. Четвертьфиналы состоятся 6-7 июля, полуфиналы — 10-11 июля, финал — 15 июля. Сборная России в случае победы над испанцами в следующем раунде может сыграть либо с хорватами, либо с датчанами.
Календарь плей-офф ЧМ-2018
1/8 финала
30 июня
Франция — Аргентина. Казань, 17.00*
Уругвай — Португалия. Сочи, 21.00*
1 июля
Испания — Россия. Москва, "Лужники", 17.00
Хорватия — Дания. Нижний Новгород, 21.00
2 июля
Бразилия — Мексика. Самара, 17.00
Бельгия — Япония. Ростов-на-Дону, 21.00
3 июля
Швеция — Швейцария. Санкт-Петербург, 17.00
Колумбия — Англия. Москва, стадион "Спартак", 21.00
1/4 финала
6 июля
1. Уругвай/Португалия — Франция/Аргентина. Нижний Новгород, 17.00
2. Бразилия/Мексика — Бельгия/Япония. Казань, 21.00
7 июня
3. Швеция/Швейцария — Колумбия/Англия. Самара, 17.00
4. Испания/Россия — Хорватия/Дания. Сочи, 21.00
Полуфиналы
10 июля
Победитель пары 1 — победитель пары 2. Санкт-Петербург, 21.00
11 июля
Победитель пары 3 — победитель пары 4. Москва, "Лужники", 21.00
Матч за 3-е место
14 июля. Санкт-Петербург, 17.00
Финал
15 июля. Москва. Стадион "Лужники", 18.00
* — время латвийское (совпадает с московским)
На чемпионате мира по футболу известны все пары 1/8 финала (+календарь игр)
На чемпионате мира по футболу в Росси завершился...
ФИФА платит Марадоне 11 тысяч евро в день и оплачивает расходы на ЧМ-2018
Международная федерация футбола (ФИФА) платит бывшему...
Бразильскую журналистку домогались в Екатеринбурге в прямом эфире с ЧМ (14)
Журналистка бразильского канала Globo/SporTV Джулия...
Главный тренер немцев Йоахим Лев: "Мы заслуженно вылетели из турнира" (41)
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев...
ЧМ-2018: Германия вчистую проиграла Южной Корее и сложила чемпионские полномочия (93)
Сборная Южной Кореи обыграла команду Германии в матче...
TOP новостей
МИД Литвы: Россия не позволила провести экспедицию "Миссия - Сибирь" (226)
МИД Литвы 29 июня заявил о разочаровании в связи с...
Башня Гедиминаса на горе - на самом деле не башня Гедиминаса: в июле можно будет увидеть настоящую (23)
Башня Гедиминаса на горе - на самом деле не башня...
Президент Литвы о встрече Трампа и Путина: особых ожиданий нет (44)
Президент Даля Грибаускайте говорит, что с...
Жизнь с покойным: неясный порядок приводит к разногласиям (19)
Тысячи людей держат у себя дома урны с прахом усопших...
Эмануэлис Зингерис: я не ожидал от ПАСЕ такого единодушия (8)
Парламентская ассамблея Совета Европы призывает...