На чемпионате мира по футболу известны все пары 1/8 финала (+календарь игр)

На ЧМ-2018 проведены 48 матчей из 64-х. После группового этапа турнир завершился для сборных Египта и Саудовской Аравии, Сербии и Коста-Рики, Туниса и Панамы, Перу и Австралии, Сенегала и Польши, Исландии и Нигерии, Марокко и Ирана, Германии и Южной Кореи.

Действующий чемпион мира сборная Германии набрала 3 очка и заняла в группе последнее место. Немцы не смогли защитить свой титул, завоеванный 4 года назад в Бразилии. Они повторили "достижения" Италии на ЧМ-2010 и Испании на ЧМ-2014, которые в ранге чемпионов тоже не преодолели групповой барьер.

Мировое первенство проходит в 11 городах на 12 российских стадионах. После группового этапа турнир попрощался с четырьмя городами — Волгоградом, Саранском, Калининградом и Екатеринбургом, которые приняли по 4 матча. На стадионах этих городов по ходу ЧМ были установлены рекорды посещаемости, которые вряд ли будут побиты в ближайшем будущем — арены ждет сокращение вместимости.

Плей-офф стартует 30 июня матчами Уругвай — Португалия и Франция — Аргентина. Днем позже сборная России в Москве в "Лужниках" сыграет со сборной Испании, а Хорватия — против Дании. Другие пары составили: Бразилия — Мексика, Бельгия — Япония, Швеция — Швейцария и Колумбия — Англия.

На стадии плей-офф в день будут проводиться не более двух матчей. Четвертьфиналы состоятся 6-7 июля, полуфиналы — 10-11 июля, финал — 15 июля. Сборная России в случае победы над испанцами в следующем раунде может сыграть либо с хорватами, либо с датчанами.

Календарь плей-офф ЧМ-2018

1/8 финала

30 июня

Франция — Аргентина. Казань, 17.00*

Уругвай — Португалия. Сочи, 21.00*

1 июля

Испания — Россия. Москва, "Лужники", 17.00

Хорватия — Дания. Нижний Новгород, 21.00

2 июля

Бразилия — Мексика. Самара, 17.00

Бельгия — Япония. Ростов-на-Дону, 21.00

3 июля

Швеция — Швейцария. Санкт-Петербург, 17.00

Колумбия — Англия. Москва, стадион "Спартак", 21.00

1/4 финала

6 июля

1. Уругвай/Португалия — Франция/Аргентина. Нижний Новгород, 17.00

2. Бразилия/Мексика — Бельгия/Япония. Казань, 21.00

7 июня

3. Швеция/Швейцария — Колумбия/Англия. Самара, 17.00

4. Испания/Россия — Хорватия/Дания. Сочи, 21.00

Полуфиналы

10 июля

Победитель пары 1 — победитель пары 2. Санкт-Петербург, 21.00

11 июля

Победитель пары 3 — победитель пары 4. Москва, "Лужники", 21.00

Матч за 3-е место

14 июля. Санкт-Петербург, 17.00

Финал

15 июля. Москва. Стадион "Лужники", 18.00

* — время латвийское (совпадает с московским)