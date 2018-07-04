Четвертьфиналы пройдут 6 и 7 июля. В первый день сыграют Уругвай — Франция и Бразилия — Бельгия. Днем позже сборная России примет в Сочи сборную Хорватии. Если россияне обыграют хорватов, то в полуфинале хозяев первенства ждет либо Швеция, либо Англия.
1/4 финала
6 июля
1. Уругвай — Франция. Нижний Новгород, 17:00*
2. Бразилия — Бельгия. Казань, 21:00*
7 июля
3. Швеция — Англия. Самара, 17:00
4. Россия — Хорватия. Сочи, 21:00
Полуфиналы
10 июля
Победитель пары 1 — победитель пары 2. Санкт-Петербург, 21:00
11 июля
Победитель пары 3 — победитель пары 4. Москва, "Лужники", 21:00
Матч за 3-е место
14 июля. Санкт-Петербург, 17:00
Финал
15 июля. Москва. Стадион "Лужники", 18:00
* всюду указано латвийское время (совпадает с московским)
Все четвертьфиналисты #ЧМ2018 известны и нас ждут захватывающие поединки 6-7 июля ⚽️🥳#URU vs #FRA#BRA vs #BEL#SWE vs #ENG#RUS vs #CRO pic.twitter.com/uOu1hwix9d— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 3, 2018
🏴Харри Кейн ⚽⚽⚽⚽⚽⚽
🇧🇪Ромелу Лукаку ⚽⚽⚽⚽
Кто выиграет Золотую бутсу adidas?
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На чемпионате мира по футболу известны все пары 1/4 финала (+календарь игр)
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