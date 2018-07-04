На чемпионате мира по футболу известны все пары 1/4 финала (+календарь игр)

На проходящем в России чемпионате мира по футболу сыграны все матчи 1/8 финала и определились все участники четвертьфиналов. Турнир покинули сборные Испании, Португалии, Аргентины, Швейцарии, Колумбии, Мексики, Дании и Японии, а восемь лучших команд продолжают выступления.
Įspūdingiausi FIFA 2018 atidarymo rungtynių sirgaliai
© Reuters

Четвертьфиналы пройдут 6 и 7 июля. В первый день сыграют Уругвай — Франция и Бразилия — Бельгия. Днем позже сборная России примет в Сочи сборную Хорватии. Если россияне обыграют хорватов, то в полуфинале хозяев первенства ждет либо Швеция, либо Англия.

1/4 финала

6 июля

1. Уругвай — Франция. Нижний Новгород, 17:00*
2. Бразилия — Бельгия. Казань, 21:00*

7 июля

3. Швеция — Англия. Самара, 17:00
4. Россия — Хорватия. Сочи, 21:00

Полуфиналы

10 июля

Победитель пары 1 — победитель пары 2. Санкт-Петербург, 21:00

11 июля

Победитель пары 3 — победитель пары 4. Москва, "Лужники", 21:00

Матч за 3-е место

14 июля. Санкт-Петербург, 17:00

Финал

15 июля. Москва. Стадион "Лужники", 18:00

* всюду указано латвийское время (совпадает с московским)

DELFI
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