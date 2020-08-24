Обе команды показали чрезвычайно результативный футбол в этом турнире, но вопреки предсказаниям футбольных комментаторов, ожидавших множество голов, первый тайм завершился с сухим счетом.
Игра была напряженной и довольно ровной, хотя у "Баварии" была пара хороших голевых моментов. Роберт Левандовский, забивший в этом сезоне уже более 50 голов, попал в штангу.
После перерыва золотой шанс сравнять счет не использовал нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.
Счет открыл на 59 минуте второго тайма полузащитник "Баварии" Кингсли Коман, игравший в прошлом за ПСЖ. Он отправил мяч в сетку головой после навеса на штрафную площадку.
Все попытки парижского клуба сравнять счет разбивались об организованную защиту баварцев и отличную игру их вратаря Мануэля Нойера.
"Бавария" стала первой в истории Лиги чемпионов командой, выигравшей все матчи этого турнира на пути к победе.
Это шестая победа "Баварии" в Лиге чемпионов и второй хэт-трик в истории клуба: баварцы выиграли в этом сезоне также Бундеслигу и кубок Германии.
Для "Пари Сен-Жермен", несмотря на очередную победу в чемпионате Франции и отличную игру в этом сезоне, европейский кубок по-прежнему остается мечтой.
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