Обе команды показали чрезвычайно результативный футбол в этом турнире, но вопреки предсказаниям футбольных комментаторов, ожидавших множество голов, первый тайм завершился с сухим счетом.

Игра была напряженной и довольно ровной, хотя у "Баварии" была пара хороших голевых моментов. Роберт Левандовский, забивший в этом сезоне уже более 50 голов, попал в штангу.

После перерыва золотой шанс сравнять счет не использовал нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

Счет открыл на 59 минуте второго тайма полузащитник "Баварии" Кингсли Коман, игравший в прошлом за ПСЖ. Он отправил мяч в сетку головой после навеса на штрафную площадку.

Все попытки парижского клуба сравнять счет разбивались об организованную защиту баварцев и отличную игру их вратаря Мануэля Нойера.

"Бавария" стала первой в истории Лиги чемпионов командой, выигравшей все матчи этого турнира на пути к победе.

Это шестая победа "Баварии" в Лиге чемпионов и второй хэт-трик в истории клуба: баварцы выиграли в этом сезоне также Бундеслигу и кубок Германии.

Для "Пари Сен-Жермен", несмотря на очередную победу в чемпионате Франции и отличную игру в этом сезоне, европейский кубок по-прежнему остается мечтой.