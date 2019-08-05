"МЮ" сделал рекордное приобретение в истории

Контракт с Харри заключен на 6 лет с возможностью продления соглашения ещё на год. Ожидается, что 26-летний защитник будет получать около 9 млн евро за сезон.
26-летний игрок сборной Англии пришел в «Лестер» в 2017 году и провел за них 76 матчей, забив 5 мячей.
Ранее самым дорогим защитником в мире был Вирджил ван Дейк — в 2018-м "Саутгемптон" выручил за него 75 млн евро. Интересно, что всего 2 года назад Харри стоил гораздо дешевле — "Лестер" купил его у "Халла" за 13,7 млн евро.
После подписания контракта Харри сказал: "Я рад, что подписал контракт с этим замечательным клубом. Мне нравилась моя команда в „Лестере“, и мне хотелось бы поблагодарить всех в этом клубе, и особенно — болельщиков за их фантастическую поддержку в течение последних двух сезонов. Однако когда в твою дверь стучится „Манчестер Юнайтед“ — это потрясающий шанс. Из моих бесед с тренером могу сказать, что я впечатлен его видением и планами, которые у него есть в отношении команды. Очевидно, что Оле строит команду, чтобы выигрывать с ней трофеи. Теперь я с нетерпением жду встречи с моими новыми партнерами по команде и начала нового сезона".
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