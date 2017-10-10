В рейтинге Forbes представлены спортсмены из 21 страны, доминируют американцы (63). Мария Шарапова, единственная представительница России в списке самых высокооплачиваевых спортсменов мира за 2016 год, на этот раз в рейтинг не вошла.
В 2017 году в списке 32 баскетболиста, а все благодаря новому девятилетнему телеконтракту НБА на $24 млрд, который начал действовать с сезона 2016/17 и поднял зарплатные ведомости команд на 34 процента.
Сто самых высокооплачиваемых спортсменов заработали с июня 2016-го по июнь 2017-го $3,1 млрд (на 1% меньше цифры за предыдущий отчетный период). 29% этой суммы составляет рекламный доход. Понятно, что у лидеров рейтинга доля поступлений от маркетинговых контрактов еще больше. Подробности — в представленной Forbes галерее.
- 1. Мяч, руль и миллионы. 10 самых богатых спортсменов мира в 2017 году
- 2. 10. Трехкратный чемпион мира по "Формуле-1"
- 3. 9. Один из самых харизматичных игроков НБА
- 4. 8. Лучший защитник НБА и двукратный чемпион мира
- 5. 7. Североирландский гений гольфа
- 6. 6. Самый высокооплачиваемый игрок в американский футбол
- 7. 5. Чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион
- 8. 4. Возможно, лучший игрок за всю историю тенниса
- 9. 3. Настоящий кудесник футбола
- 10. 2. Король современного баскетбола
- 11. 1. Самый популярный футболист в соцсетях
Мяч, руль и миллионы. 10 самых богатых спортсменов мира в 2017 году
Звезды НБА и короли футбола, швейцарский теннисист и...
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