Мяч, руль и миллионы. 10 самых богатых спортсменов мира в 2017 году

В рейтинге Forbes представлены спортсмены из 21 страны, доминируют американцы (63). Мария Шарапова, единственная представительница России в списке самых высокооплачиваевых спортсменов мира за 2016 год, на этот раз в рейтинг не вошла.

В 2017 году в списке 32 баскетболиста, а все благодаря новому девятилетнему телеконтракту НБА на $24 млрд, который начал действовать с сезона 2016/17 и поднял зарплатные ведомости команд на 34 процента.

Сто самых высокооплачиваемых спортсменов заработали с июня 2016-го по июнь 2017-го $3,1 млрд (на 1% меньше цифры за предыдущий отчетный период). 29% этой суммы составляет рекламный доход. Понятно, что у лидеров рейтинга доля поступлений от маркетинговых контрактов еще больше. Подробности — в представленной Forbes галерее.