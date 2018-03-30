"Мы приглашаем всех. У нас и так внушительный список лиц, которые посетят чемпионат мира. Если ты любишь футбол и говоришь, что спорт вне политики, то приедешь. Если Аргентина или Германия выйдут в полуфинал или финал, руководители страны что, не приедут? Это будет по меньшей мере странно. Это дело каждого", — сказал Виталий Мутко в интервью Чемпионат.com.

На вопрос, боялся ли он, что у России отнимут чемпионат мира, Мутко ответил: "Практически нет. Мы грамотно провели заявочную кампанию. Нашу страну выбрали честно и открыто. Поэтому и отнимать право на проведение чемпионата не за что. А сейчас уже и невозможно".

"Многим не нравится, что спорт в нашей стране стал играть важную роль. Посмотрите, кто сейчас выступает с заявлениями: Америка, Великобритания, Канада в авангарде. В Англии человека отравили: еще никто расследование не провел — а уже русские виноваты. И не только виноваты, но и чемпионат мира у них надо забрать. Но я никогда не относился серьезно к этим нападкам. Реальных причин для того, чтобы отобрать у нас ЧМ, нет", — отметил вице-премьер РФ.

Чиновник сказал, что задача-минимум для сборной России на домашнем чемпионате мира — выход из группы. В противном случае это будет провал. Сборная России выступает в одной группе со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

"Хозяйка чемпионата должна как минимум выходить в плей-офф. Правда, уже в 1/8 финала можем встретиться с испанцами. Тут Никита Палыч (Симонян) при жеребьевке постарался (улыбается). Хотя можно и с Испанией играть", — сказал он для Чемпионат.com.

На вопрос, есть ли предчувствие, как выступит сборная России, Мутко ответил так: "Оно появляется, когда ты находишься близко к команде. Вот на Евро-2008 чувствовался дух коллектива. Позитивные ощущения были и перед Кубком конфедераций: я почувствовал, что настрой у команды мощный, нет безразличия. Коллектив сложился, лидеры появились".

Говоря о футболе в Крыму, Мутко сообщил, что "у него особый статус, выданный УЕФА. Пока политическая ситуация не будет разрешена, к сожалению, никто из футбольных органов не сможет вмешиваться. Сегодня мы исходим из того, что это наша территория, которую мы развиваем. У нас есть специальный раздел в программе развития физической культуры и спорта. В Крыму будет построен специальный центр спортивной подготовки. Поддерживаем субсидиями развитие детского футбола, турниров. Но профессиональный футбол контролируется ФИФА и УЕФА".

Чиновник также пояснил историю смены своего имени с Виктора на Виталий. "Специально я точно ничего не делал, хитрости тут никакой нет. Может, где-то в документах ошибка закралась — в свидетельстве о рождении или еще где. Я, как и вы, узнал об этом из прессы. А у родителей уже не спросить — их нет. Может быть, крестили Виктором?

Когда я рос, для меня Виталий и Виктор были одним и тем же именем. Называли и Витей. Все документы у меня на Виталия", — сказал Мутко.