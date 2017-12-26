Мутко объявил, что временно покидает пост главы РФС

О решении Мутко сообщили сразу два российских государственных информагентства — ТАСС и РИА Новости — со ссылкой на источники, находящиеся на заседании исполкома. Позднее почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью изданию "Спорт-экспресс" подтвердил эти сведения и пояснил, что речь идет о временном приостановлении полномочий.

По его словам, Мутко намерен полностью сосредоточиться на защите интересов спортсменов и своей репутации после допинговых скандалов, поэтому и выбрал такой шаг. "Он сослался на то, что ему нужно заниматься восстановлением справедливости по отношению и к спортсменам, и к нему самому", — сказал Колосков.

На прошлой неделе газета "Коммерсант" сообщила, что Мутко на заседании исполкома подаст в отставку. Издание утверждало, что его место займет генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу в России Алексей Сорокин.

Источники издания связывали добровольную отставку Мутко с давлением со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) в связи с допинговым кризисом.

Вице-премьер и бывший министр спорта России Виталий Мутко оказался в центре скандала после публикации в 2016 году доклада о масштабной системе применения допинга в российском спорте.

В основу доклада легли показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

В результате расследования исполком Международного олимпийского комитета решил отстранить российскую сборную от зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Российские спортсмены, не замеченные в употреблении допинга, смогут выступить под нейтральным флагом.