Моуринью станет экспертом телеканала Russia Today

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью на время проведения Чемпионата мира по футболу станет экспертом российского телеканала Russia Today (RT).
Jose Mourinho
© Reuters

"Я очень рад, что стал частью команды телеканала. С нетерпением жду начала чемпионата мира, который пройдет этим летом в России, и буду с удовольствием делиться своими мыслями о ходе матчей", — заявил Моуринью каналу.

Отмечается, что Моуринью специально прилетит в Москву, чтобы принять участие в спецвыпусках.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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