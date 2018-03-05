Моуринью станет экспертом телеканала Russia Today

"Я очень рад, что стал частью команды телеканала. С нетерпением жду начала чемпионата мира, который пройдет этим летом в России, и буду с удовольствием делиться своими мыслями о ходе матчей", — заявил Моуринью каналу.

Отмечается, что Моуринью специально прилетит в Москву, чтобы принять участие в спецвыпусках.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.