Моуринью не сдержал слез во время интервью

«Я просто наслаждался этим. Когда я пришёл в профессиональный футбол, понял, что это серьезно. Но сейчас все остановилось, и вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я скучаю, — сказал Моуринью со слезами на глазах.
José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA— Polo Maruwa (@elchaupo) August 17, 2019
Напомним, в начале 2017 года УЕФА включила Моуринью в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
После завершения карьеры игрока Моуринью начал тренерскую деятельность, сначала входя в тренерский штаб разных португальских клубов (больше всего проработав под руководством Бобби Робсона), а затем являлся ассистентом главного тренера «Барселоны». В качестве главного тренера возглавлял португальские клубы «Бенфика», «Униан Лейрия» и «Порту», итальянский «Интернационале», английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Реал Мадрид».
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