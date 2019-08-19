Моуринью не сдержал слез во время интервью

«Я просто наслаждался этим. Когда я пришёл в профессиональный футбол, понял, что это серьезно. Но сейчас все остановилось, и вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я скучаю, — сказал Моуринью со слезами на глазах.

José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA — Polo Maruwa (@elchaupo) August 17, 2019

Напомним, в начале 2017 года УЕФА включила Моуринью в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.

После завершения карьеры игрока Моуринью начал тренерскую деятельность, сначала входя в тренерский штаб разных португальских клубов (больше всего проработав под руководством Бобби Робсона), а затем являлся ассистентом главного тренера «Барселоны». В качестве главного тренера возглавлял португальские клубы «Бенфика», «Униан Лейрия» и «Порту», итальянский «Интернационале», английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Реал Мадрид».