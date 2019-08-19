Моуринью не сдержал слез во время интервью

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью не смог сдержать слез во время интервью. Видео в Twitter опубликовал пользователь Polo Maruwa.
Jose Mourinho
© AFP / Scanpix

«Я просто наслаждался этим. Когда я пришёл в профессиональный футбол, понял, что это серьезно. Но сейчас все остановилось, и вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я скучаю, — сказал Моуринью со слезами на глазах.

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Напомним, в начале 2017 года УЕФА включила Моуринью в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.

После завершения карьеры игрока Моуринью начал тренерскую деятельность, сначала входя в тренерский штаб разных португальских клубов (больше всего проработав под руководством Бобби Робсона), а затем являлся ассистентом главного тренера «Барселоны». В качестве главного тренера возглавлял португальские клубы «Бенфика», «Униан Лейрия» и «Порту», итальянский «Интернационале», английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Реал Мадрид».

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