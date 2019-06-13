Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Суд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к 1 году и шести месяцам колонии общего режима. Александра Протасовицкого — к 1 году и пяти месяцам. Павла Мамаева — к 1 году и пяти месяцам.
В течение двух недель, то есть до конца июня, все четверо отправятся по этапу в одну из колоний общего режима. Скорее всего, колония будет в центральном регионе — в одной из областей, примыкающей к Московской.
Представители Александра Кокорина также намеревались добиваться оправдания в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Кокорины, Мамаев и Протасовицкий 8 мая были признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали белорусский водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.
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