Мосгорсуд отклонил апелляции нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева. Мосгорсуд отменил прежний приговор футболистам и постановил новый — с теми же сроками. Он повторяет прежний, но слегка изменен в части квалификации их действий, сообщает «Спорт-Экспресс».
Jurijaus Mamajevo ir Aleksandro Kokorino teismas
© Reuters / Scanpix

Суд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к 1 году и шести месяцам колонии общего режима. Александра Протасовицкого — к 1 году и пяти месяцам. Павла Мамаева — к 1 году и пяти месяцам.

В течение двух недель, то есть до конца июня, все четверо отправятся по этапу в одну из колоний общего режима. Скорее всего, колония будет в центральном регионе — в одной из областей, примыкающей к Московской.

Статьи по теме:
Приговор Кокорину и Мамаеву обжаловали и защита, и прокуратура
“Как можно таких людей губить?”: жены Кокорина и Мамаева о приговоре футболистам  (13)

Представители Александра Кокорина также намеревались добиваться оправдания в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Кокорины, Мамаев и Протасовицкий 8 мая были признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали белорусский водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Спорт-Экспресс
Статьи по теме:

Кокорин и Мамаев приговорены к реальным срокам заключения в колонии (1)

Пресненский суд Москвы вынес приговор нападающему...

СМИ: Российский футболист Мамаев оказался в тюрьме из-за любовницы из Вильнюса (24)

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева обвинила...

Президент "Зенита" о Кокорине: "Уроды, они думали, что мы отмажем" (28)

Президент питерского " Зенита " Сергей Фурсенко...

Спорт в мире

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отклонил апелляции нападающего «Зенита»...

Сборная России по футболу обыграла Кипр в отборочном турнире Евро-2020 (1)

Футболисты национальной сборной России одержали...

Португалия стала первым в истории победителем футбольной Лиги наций

Сборная Португалии по футболу выиграла Лигу наций,...

IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (5)

Совет Международной ассоциации легкоатлетических...

Российскую фигуристку Медведеву назвали дьяволом и предложили убраться из Японии (2)

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года по фигурному...

TOP новостей

Из-за жары в Литве ограничивается скорость поездов

По причине жаркой погоды в Литве ограничивается...

Климатолог: жара в Литве все чаще и интенсивнее по причине климатических изменений (4)

В связи с продолжающейся в Литве жаркой погодой ученые...

Над Литвой - аномалии, вызванные жарой: ожидаются ливни и грозы (1)

Четверг продолжит удивлять рекордно жаркой погодой. В...

Сейм принял предложение Грибаускайте о введении штрафов за нарушения рекламы (3)

В четверг Сейм принял проект закона о рекламе...

Aleksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas Aleksandras Morozovas Aleksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas Илья Заславский Žygimantas Pavilionis

"Не забывайте о слоне в комнате": в Литве обсудили сценарии вмешательства России в дела Беларуси (219)

Россия никогда не свергала режимов. Об этом во время...