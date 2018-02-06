"Приглашенные на Игры российские спортсмены могут стать послами нового поколения, образцами для изменений в культуре российского спорта. Они могут показать своим коллегам, что, если вы чисты, никакие санкции за нарушения других к вам не применят", — приводит слова Баха Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.
По словам президента МОК, специальная группа будет наблюдать за россиянами во время Игр, после чего вынесет свои рекомендации. "Теперь все зависит от российской стороны и от того, хотят ли они возвращения в олимпийское движение", — подчеркнул Бах, добавив, что комитет остается "якорем стабильности", несмотря на коррупционные и допинговые скандалы.
Как уже сообщалось, 5 февраля комиссия по допуску МОК отказала в приглашении на Олимпиаду 13 российским спортсменам и двум тренерам, которых ранее оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS). По мнению комиссии, снятие пожизненной дисквалификации со спортсменов не означает, что они должны участвовать в олимпийских соревнованиях уже в этом году.
"Мы не могли не разрешить "чистым" российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх и разработали специальную программу индивидуального отбора. Каждый из российских атлетов проходил тщательную проверку перед тем, как получить приглашение. CAS принял неутешительное решение, но одного отсутствия санкций недостаточно для приглашения на Игры", — заявил Бах.
Ранее сообщалось, что МОК зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Спортсмены разыграют 102 комплекта наград в 15 видах спорта.
Как известно, российские спортсмены будут соревноваться в Южной Корее под олимпийским флагом, в специальном статусе "Олимпийский атлет из России" и без использования национальной символики. Флаг МОК, под которым команда олимпийских атлетов из России пройдет в пятницу на торжественной церемонии открытия Игр, понесет назначенный оргкомитетом соревнований волонтер.
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