Международный олимпийский комитет (МОК) в субботу, 3 февраля, допустил 13 российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Пхёнчхане. Еще двое спортсменов получили разрешение на участие в качестве тренеров, сообщает информагентство AFP.

Несколько дней назад Спортивный арбитражный суд (CAS)объявил решения по 39 из 42 апелляций российских спортсменов, пожаловавшихся на пожизненную дисквалификацию. Арбитраж удовлетворил иски 28 атлетов, признав неправомерными решения об отстранении их от Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане и пожизненной дисквалификации. CAS счел недоказанными факты личного нарушения этими спортсменами антидопинговых правил и восстановил завоеванные атлетами медали на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

В отношении еще 11 спортсменов суд счел оправданным запрет на участие в предстоящей зимней Олимпиаде, но отменил решение о пожизненной дисквалификации. Судьи посчитали собранные доказательства причастности к системе допинга достаточными для их отстранения от Игр в Пхёнчхане и лишения их медалей сочинской Олимпиады.

Слушания по апелляциям биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой отложены.