МОК призвал спортивный суд в Лозанне вынести однозначный вердикт по России

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, отстранять либо не отстранять Россию от крупнейших международных соревнований должно быть предельно четким и не допускать каких-либо толкований. С таким призывом выступил на пресс-конференции в пятницу, 10 января, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach).
Позиция CAS должна быть "безупречной", в противном случае дело может стать предметом разбирательств в других судах, добавил Бах. Кроме того, спортивные федерации смогут трактовать решение суда в Лозанне по-разному, что приведет к "полной сумятице", подчеркнул президент МОК.
Решение WADA по России касается двух Олимпиад и футбольного ЧМ-2022
Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года отстранил Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на 4 года. Представители WADA сочли доказанными манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной агентству в январе. В этой базе содержались сведения о результатах допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года.
Таким образом, российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году. К участию допустят лишь тех атлетов, которые докажут, что не причастны к допинговым нарушениям. Они смогут выступать на Играх и мировых первенствах под нейтральным флагом и без российского гимна.
Россия в конце декабря 2019 года уведомила WADA о своем несогласии с решением об отстранении. Агентство 9 января передало официальное письмо российской стороны в суд в Лозанне.
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