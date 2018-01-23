По информации издания, Виктор Ан вычеркнут из списка кандидатов на поездку в Пхенчхан комиссией по допуску МОК. Сообщается, что МОК также отклонил заявки на выступление в Пхенчхане ряда других российских мастеров шорт-трека. В частности, от участия в Олимпиаде отстранены Денис Айрапетян и Владимир Григорьев. Причиной этому послужило упоминание спортсменов в докладе чиновника WADA Ричарда Макларена.

Напомним, доклад Макларена был основан на показаниях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и рассказывал о применении допинга атлетами из России. В документе говорилось, что российские спортсмены массово применяли допинг на нескольких Олимпиадах, а люди из Министерства спорта России и лично Виталий Мутко были не просто в курсе происходящего, а отдавали приказы о подмене допинг-проб и способствовали сокрытию улик при поддержке ФСБ.

Вскоре после публикации доклада МОК создал две дисциплинарные комиссии во главе с Денисом Освальдом и Самуэлем Шмидом и начал независимое расследование. Первая комиссия занималась повторной проверкой допинг-проб российских спортсменов, взятых на Олимпиаде-2014 в Сочи, а вторая проверяла информацию о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. По итогам проделанной работы 27 российских спортсменов к концу 2016 года получили наказания, еще на 28 человек завели дисциплинарные дела.

За многочисленные нарушения антидопинговых правил исполком МОК 5 декабря отстранил Россию от участия в ОИ-2018. В Пхенчхане смогут выступить только те спортсмены, которые докажут свою непричастность к допинговым махинациям. У них будет право соревноваться как в командных, так и в индивидуальных видах спорта, но под нейтральным олимпийским флагом и без использования национальной символики. Специальная комиссия МОК обещает назвать фамилии допущенных до Олимпиады спортсменов до 28 января.

На днях МОК рассмотрел список российских спортсменов, заявленных на Олимпийские игры-2018, и сократил его с 500 до 389 человек. "Ни один спортсмен, попавший под санкции комиссии Освальда, больше не значится в списке", — сообщил МОК. Кроме того, МОК не допустил к Играм 51 тренера и 10 медработников.

Отстранение Виктора Ана от участия в Олимпиаде вызвало бурное негодование многих российских спортсменов и тренеров. "Как можно проводить Олимпиаду без бога шорт-трека?" — возмутилась конькобежка, олимпийская чемпионка Турина Светлана Журова. "МОК не только выполняет политический заказ, но и намеренно убирает наших сильнейших спортсменов", — считает футбольный тренер Валерий Газзаев. "Все делается для максимального унижения России", — добавил бывший боксер Николай Валуев.

Виктор Ан — шестикратный олимпийский чемпион, шестикратный абсолютный чемпион мира, 20-кратный чемпион мира как по сумме, так и на отдельных дистанциях и в командном зачете, самый титулованный мастер шорт-трека в истории. До 2011 года выступал за Корею под именем Ан Хен Су, на Олимпиаде-2006 в Турине завоевал три золотые медали. Летом 2011 года получил российское гражданство и выбрал себе новое имя — Виктор (победитель).