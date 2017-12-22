На Олимпиаде в Сочи Демченко занял второе место в личном первенстве (Иванова была седьмой среди женщин), а вместе с Ивановой взял серебро в командной эстафете.
Альберт Демченко также пожизненно отстранен МОК от участия в Олимпиадах. Он уже завершил спортивную карьеру, а сейчас является главным тренером команды России санному спорту.
Решение МОК было принято по итогам расследования независимой комиссии МОК под руководством Дениса Освальда. Спортсмены были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.
Таким образом, после дисквалификации российских саночников, изменился состав медалистов в командной эстафете на ОИ-2014. Золото сочинской Олимпиады осталось у команды Германии, серебро перешло к команде Латвии (ранее была бронза), а бронза — к команде Канады (было 4-е место). На Играх в Сочи за команду Латвии в эстафете выступали Элиза Тирума (теперь Цауце), Мартыньш Рубенис и экипаж Андрис Шицс / Юрис Шицс.
22 декабря санкциям со стороны МОК также подверглись еще девять российских спортсменов: конькобежцы Иван Скобрев и Артем Кузнецов, лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева, бобслеисты Людмила Удобкина и Максим Белугин, хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина. Все они пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.
В ноябре Россия потеряла первых 10 медалей Сочи-2014 и лишилась первого места в общекомандном зачете. В целом МОК дисквалифицированы 43 российских участника Олимпиады в Сочи. 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. На соревнования смогут попасть только спортсмены, доказавшие свою непричастность к государственной системе сокрытия положительных допинг-проб.
Как сообщалось, ранее после того, как МОК дисквалифицировал российского скелетониста Александра Третьякова и лишил его золотой медали ОИ-2014, чемпионом Игр в Сочи стал латвийский спортсмен Мартин Дукурс, а Томас Дукурс должен получить бронзовую награду. Кроме того, латвийский бобслеист Оскар Мелбардис и его экипаж стал чемпионом Олимпиады-2014 в соревнованиях на бобах-четверках и бронзовым призером на бобе-двойке после дисквалификации россиянина Александра Зубкова.
Официально латвийские спортсмены могут стать обладателями своих новых олимпийских наград только после того, как решение примет Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
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