Международный олимпийский комитет (МОК) отказался приглашать на Олимпиаду в Пхёчхане 15 российских спортсменов и двух тренеров, апелляции которых ранее удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщается в понедельник, 5 февраля, на сайте МОК.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas išlydi savo šalies atletus į žiemos olimpines žaidynes
© Sputnik / Scanpix

Ранее с такой просьбой в МОК обратился Олимпийский комитет России (ОКР). Однако независимая комиссия перепроверила каждый из случаев индивидуально, и у нее остались сомнения в чистоте спортсменов. "Кроме того, комиссия заключила, что решение CAS не развеяло подозрений в применении допинга и не придало комиссии уверенности в том, чтобы считать 13 этих атлетов чистыми", - говорится в решении МОК.

В Играх примут участие 169 россиян

1 февраля CAS объявил решения по 39 из 42 апелляций российских спортсменов, пожаловавшихся на пожизненную дисквалификацию. Арбитраж удовлетворил иски 28 атлетов, признав неправомерными решения об их отстранении от Олимпийских игр в Пхёнчхане и пожизненной дисквалификации. CAS счел недоказанными факты личного нарушения этими спортсменами антидопинговых правил и восстановил завоеванные атлетами медали на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

В декабре прошлого года МОК из-за систематического употребления допинга отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018, разрешив участвовать в Играх под нейтральным флагом только отдельным спортсменам, которые не были замечены в употреблении допинга. В конце января МОК зарегистрировал 169 россиян для участия в соревнованиях в Пхёнчхане.

Deutsche Welle
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