На этой неделе МОК отказал в приглашении на Олимпиаду трем десяткам российских спортсменов. Среди них оказались лидеры в различных видах спорта, не фигурировавшие ранее в допинговых расследованиях. В частности, биатлонист Антон Шипулин, лыжний Сергей Устюгов и мастер шорт-трека Виктор Ан.

Как извещает пресс-служба МОК, список критериев "чистоты" российских атлетов включает в себя 17 пунктов.

1. Дисквалификации спортсменов комиссией Дениса Освальда

2. Дисквалификации за нарушение антидопинговых правил в течение всей карьеры

3. Список "Дюшес" за авторством Григория Родченкова

4. Данные базы московской антидопинговой лаборатории (LIMS)

5. Электронные письма из доклада Ричарда Макларена

6. Наличие царапин и пометок на допинг-пробах

7. Повышенное содержание соли в допинг-пробах

8. Информация о банке "чистой" мочи

9. Несоответствие ДНК в допинг-пробах

10. Биологические паспорта спортсменов (ABP)

11. Атипичный профиль стероидов в допинг-пробах

12. Манипуляции с профилем стероидов (несоответствие WADA и LIMS)

13. Результаты перепроверки допинг-проб

14. Информация о местонахождении спортсменов в системе ADAMS WADA

15. Количество сданных допинг-проб

16. Дополнительная информация от международных федераций

17. Дополнительная информация от WADA

Участники Олимпиады из России должны соответствовать всем этим условиям. "Список критериев, на которых основан отбор приглашенных спортсменов, охватывает широкий спектр информации, — отметила Фурнейрон. — В целом он всеобъемлющий, но далеко не исчерпывающий. Я хотела бы подчеркнуть, что мы также использовали некоторые другие источники разведывательной информации. Все решения были приняты комиссией на основе группового консенсуса, причем каждый случай рассматривался индивидуально и анонимно".

МОК пока не готов назвать точное число российских спортсменов, которые будут допущены к участию в Олимпийских играх. Окончательный состав делегации будет определен к 28 января.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Спортсмены разыграют 102 комплекта наград в 15 видах спорта.