Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда, который 1 февраля полностью оправдал 28 из 39 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпиадах и лишенных наград домашних Игр в Сочи.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas išlydi savo šalies atletus į žiemos olimpines žaidynes
© Sputnik / Scanpix

"МОК разочарован, что CAS не усмотрел системных нарушений у 28 российских спортсменов. Решение суда может иметь серьезное влияние на будущее борьбы с допингом", — говорится в официальном заявлении на сайте комитета.

Из заявления следует, что МОК намерен проанализировать мотивировочную часть решения CAS по каждому случаю. Затем, если потребуется, комитет подаст апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

Напомним, 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за грубые нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

Как отметил суд, в 28 случаях собранных доказательств недостаточно, чтобы установить нарушение антидопинговых правил соответствующими спортсменами. Поэтому санкции, наложенные на них МОК, аннулируются, а их индивидуальные результаты, достигнутые на Играх в Сочи, восстанавливаются.

Впрочем, вердикт CAS не значит, что оправданные спортсмены получат приглашения на Олимпиаду в Пхенчхан. Теоретически они могут принять участие в ОИ-2018, но окончательное решение будет принимать комиссия МОК.

Ранее сообщалось, что МОК зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля. Спортсмены разыграют 102 комплекта наград в 15 видах спорта.

Как известно, российские спортсмены будут соревноваться в Пхенчхане под олимпийским флагом в нейтральном статусе "Олимпийский атлет из России" и без использования национальной символики.

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