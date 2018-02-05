Глава МОК сообщил, что его организация всерьез обеспокоена ситуацией в Международной ассоциации бокса (AIBA). "У нас есть вопросы, которые связаны с процедурами принятия внутренних решений и, в частности, с новым временным президентом ассоциации, — заявил Бах. — Также мы не увидели никаких улучшений по борьбе с допингом в этой организации".
В ноябре 2017 года исполком AIBA временно отстранении Чинг-Куо Ву от должности президента организации в ожидании вердикта по ряду дисциплинарных обвинений, включая неоправданно большие финансовые траты. Вскоре чиновник, возглавлявший AIBA на протяжении 11 лет, подал в отставку с поста главы организации. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент AIBA Франко Фальчинелли, но уже в январе этого года и.о. главы ассоциации стал Гафур Рахимов, напоминает "Р-Спорт".
МОК открыл расследование в отношении руководящего состава AIBA и на время прекратил финансирование ассоциации. "МОК подтверждает начало расследования системы управления AIBA, прекращает все денежные выплаты в адрес этой организации и оставляет за собой право пересмотреть включение бокса в программу летних Олимпийских игр-2020 в Токио", — сообщил Бах.
Президент МОК добавил, что бокс может исчезнуть и из программы Юношеских олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе, если в AIBA не предпримут действий для улучшения ситуации по волнующим комитет вопросам. Исполком МОК ждет от AIBA доклада до 30 апреля, сообщает официальный сайт комитета.
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