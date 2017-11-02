"Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Освальда после слушаний 30 октября признала виновными двух российских лыжников — Александра Легкова и Евгения Белова — в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи 2014 года.

Результаты обоих спортсменов должны быть аннулированы, им запрещено принимать участие в будущих Олимпийских играх. Это не включает в себя запрет на регулярные соревнования, проводимые под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS)", — говорится в сообщении.

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Заседание по делу олимпийского чемпиона Игр в Сочи в гонке на 50 км и обладателя серебра Игр в эстафете 4×10 км Легкова, призера чемпионата мира Белова и еще четверых российских лыжников, в числе которых чемпионы мира Алексей Петухов и Максим Вылегжанин, прошло 30 октября в Лозанне. Сначала были заслушаны дела Легкова и Белова, затем — остальных российских лыжников, поскольку их интересы защищают разные адвокаты.

Свое решение МОК принял на основании расследования комиссии Дениса Освальда. Она была создана для перепроверки сочинских допинг-проб. Речь идет о весьма обширном пункте 2 правил МОК, но конкретное нарушение пока не указано. Вероятно, дело в манипуляциях с допинг-пробами. То есть, по мнению МОК, российские лыжники участвовали в умышленном сговоре. Об этом месяц назад на сессии МОК предупреждал Освальд.

Ему потребовалась экспертиза флаконов с пробами для поиска следов вскрытия. В расследовании участвовали эксперты кафедры судебной экспертизы университета Лозанны, разработавшие сложную методику исследования царапин на пробирках.

Александр Легков и Евгений Белов в ближайшее время подадут апелляции на решение МОК о дисквалификации, сообщил адвокат российских спортсменов Кристоф Вишеманн.

Как отмечает адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн, такое решение МОК выходит далеко за рамки результатов, представленных в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, и подчеркивает, что рассмотрение дела проходило без дальнейшего расследования и без дополнительных доказательств, и идет в разрез с уже существующим решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

По мнению адвоката, "физических" доказательств того, что допинг-пробами производились какие-либо манипуляции, на данный момент нет. Нет уверенности в том, что пробы мочи были взяты именно у них, а не были заменены пробами других людей".

Вишеманн также отметил, что решение МОК о запрете участия в Олимпийских играх не предполагает запрет на участие в регулярных соревнованиях под эгидой FIS.

Международная федерация лыжных гонок (FIS) примет решения по делам шести российских лыжников после того, как вынесет вердикт по каждому из россиян. В декабре 2016-го Легков, Белов, Вылегжанин, Петухов, Шаповалова и Иванова были отстранены от соревнований FIS на основании доклада Макларена о допинге в России.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение МОК о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх Евгения Белова и Александра Легкова. "Я не комментирую ситуацию по оставшимся лыжникам. Могу сказать, что мы получили весть, от которой все в шоке. Готовим документы в CAS", — сказала Вяльбе.

Сегодняшний вердикт МОК — первый результат этих исследований, в ходе которых перепроверят все сохранившиеся пробы российских спортсменов в Сочи. При этом МОК не смутили аргументы российской стороны:

– Легков (как и Белов) ни разу не сдавал положительный допинг-тест;

– Легков — топ-лыжник, побеждавший на этапах Кубка мира и "Тур де Ски" и его победа в Сочи-2014 не была неожиданной;

– Легков перед Играми в Сочи тренировался под руководством иностранных специалистов (Кнауте, Бургермайстера и Крамера) в Европе, проходил регулярные допинг-проверки;

– Легков был в одной группе с Ильей Черноусовым, к которому у Макларена нет претензий.

Решением МОК все результаты Легкова и Белова в Сочи аннулируются. У Белова это 18-е место в скиатлоне и 25-е в разделке на 15 км. У Легкова — 10-е место в скиатлоне и победа в 50-километровом марафоне. Кроме того, дисквалифицирована мужская сборная в эстафете 4х10 км, где Россия выиграла серебро, а на предпоследнем этапе бежал Легков.

Таким образом, Россия лишена двух медалей Игр-2014 — золота Легкова в марафоне и серебра в мужской эстафете. Олимпийскому комитету России предписано обеспечить скорейшее возвращение этих медалей (а еще дипломов и призовых выплат) в МОК. Кроме того, Легков и Белов объявлены персонами нон-грата на все последующих Олимпиадах — они лишаются права на олимпийскую аккредитацию в любом качестве, уточняет Sports.ru.

Несмотря на то, что Легкова лишили золота в марафоне, Россия все равно чемпион. Вторым на 50 км финишировал Максим Вылегжанин — по нему пока то ли не вынесено никаких санкций (он есть в списке Макларена), то ли просто не принято решения. Третьим стал Илья Черноусов, который вообще не фигурирует в списке Макларена и гарантированно не попадает под подозрения. Возможно, без награды оставят и Вылегжанина — тогда Черноусов получит серебро или золото.

Российская команда на домашней Олимпиаде в Сочи выиграла общекомандный неофициальный зачет с 33 медалями (13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых). Теперь у нее — 31 медаль (13, 10,8). Сейчас под подозрением — 28 российских спортсменов-зимников, и лыжники первые, чьи дела были рассмотрены.

Комиссия Освальда занимается лишь перепроверками олимпийских проб. Параллельно работает комиссия Самуэля Шмида, которая расследует возможную причастность Минспорта к допинговой системе России. Россия все отрицает, но судиться с Маклареном так и не стала.

Тренер российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Маркус Крамер был шокирован решением МОК, пишет "Спорт-Экспресс".

"Я даже не на сто, а на тысячу процентов уверен, что мои ребята чисты и не принимали допинг. Они не сдали ни одной положительной пробы. В Сочи они прошли допинг-контроль по всем правилам, и что потом случилось с этими пробирками — это, вообще-то, зона ответственности МОК, но никак не спортсменов. И вот теперь за пробы, за которые отвечал МОК, мои ребята дисквалифицированы… В голове не укладывается.

Мы все были уверены, что решение будет положительным, и с 1 ноября мы сможем выступать. Теперь я просто не знаю, что делать дальше… И кстати, решением МОК шокированы не только мы в команде и даже в России. Я получил сообщения от скандинавских журналистов, которые тоже не понимают, как такое возможно", — заявил Крамер.

По его словам, Легков и Белов хорошо готовы к олимпийскому сезону. "Особенно Легков находился в очень хорошей форме. Он был мотивирован, он выполнил всю запланированную работу. Словами невозможно описать, как мне жаль труда моих ребят. Они каждый день на протяжении всего межсезонья работали на максимуме своих возможностей, веря в то, что будут выступать", — рассказал Крамер.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал решение МОК об отстранении российских лыжников от участия в Олимпийских играх и лишении их наград Сочи-2014.

"Такое решение вызывает огромную тревогу и недоумение. Спортсмен становится никем и ничем. Человек столько лет в спорте, у него такой послужной список, ни одного замечания, ни одного нарушения антидопинговых правил, входит в элиту мирового спорта, постоянно находился под контролем антидопинговых служб и оказывается бессилен против каких-то косвенных улик", — отметил Мутко для "Матч-ТВ".

Ранее адвокат Вишеманн подчеркивал, что CAS, рассматривавший дела спортсменов, счел существующие данные недостаточными для признания вины Легкова и Белова, по причине чего постановил снять с них временное отстранение. Кроме того, он обратил внимание на то, что расследование независимой комиссии WADA о якобы существовавшей в России на ведомственном уровне "системе поддержки допинга" не доказывает вину конкретных спортсменов, равно как и свидетельства информатора WADA, бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Макларена о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, ее возглавляет Освальд, вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида — расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

23 декабря 2016 года FIS, руководствуясь выводами второй части доклада Макларена, объявила о временном отстранении Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Все лыжники подали апелляции в апелляционный комитет FIS, а затем в CAS в Лозанне, который в мае постановил, что дисквалификация со спортсменов будет снята 1 ноября, если в их делах не появится новых данных.

Независимая комиссия WADA во главе с Маклареном 9 декабря прошлого года опубликовала окончательные итоги своего расследования махинаций с допинг-пробами в российском спорте. В частности, в докладе комиссии рассказывается о методе незаконного вскрытия допинг-проб для их подмены. Криминалистическая экспертиза, произведенная комиссией Макларена, подтвердила наличие царапин на емкостях с пробами российских спортсменов, свидетельствующих якобы об их вскрытии.