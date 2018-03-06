"Мы знаем, что работники CAS и те судьи, вынесшие решение по 28 спортсменам, очень заинтересовали Министерство юстиции США. В том числе своей личной жизнью. Идут намеки на то, что Россия на них с какой-то стороны повлияла. Это уже какое-то безумие", — цитирует Мутко телеканал "Матч ТВ".

Напомним, что перед зимними Играми 2018 года CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, попытавшихся оспорить решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от Олимпиад за участие в допинговых махинациях.

Кроме того, вердиктом CAS были восстановлены многие результаты дисквалифицированных олимпийцев, показанные на домашних Играх, благодаря чему Россия вернулась на первое место в медальном зачете Сочи-2014.

МОК был крайне возмущен данным решением CAS и до соревнований в Пхенчхане оправданных атлетов все равно не допустил.

Виталий Мутко также рассказал о ходе рассмотрения собственной апелляции в CAS на пожизненное отстранение от Олимпиад.

"Жесткая процедура ко мне применена. Здесь очень много вещей. Понятно, что идет некий прессинг небольшой на коллег, которые должны принимать решение. До 14 марта мы должны подать подробную жалобу, потом поступит ответ МОК. Будем двигаться в рамках регламента", — сказал Мутко.