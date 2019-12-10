В частности, в докладе сообщается, что бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил докладывал о том, что российский олигарх заплатил за выбор России в качестве страны-хозяйки, а в 2011 году в предполагаемом разговоре Владимир Путин сообщил об этом Дмитрию Медведеву.
Отметим, что в 2015 году Зепп Блаттер говорил, что по плану ЧМ-2018 года должен был пройти в России, а ЧМ-2022 — в США. Об этом было решено еще до голосования. Такой расклад устроил бы обе крупные державы, но в дело вмешался принц Катара, который очень хотел провести чемпионат 2022 года в своей стране.
21 декабря Блаттер был на восемь лет отстранен от футбола из-за коррупции.
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