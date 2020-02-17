Вторая цель данного соглашения – нанесение ущерба репутации некоторых личностей, имеющих отношение к клубу.

В частности, в постах I3 Ventures, которая управляет десятками аккаунтов в твиттере и фейсбуке, критиковались и высмеивались форвард Лионель Месси, защитник Жерар Пике и другие игроки нынешнего состава «блауграны».

Записи в соцсетях касались таких вопросов, как продление контракта с аргентинцем и активность Пике в отношении Кубка Дэвиса.

Также публиковались посты с критикой экс-тренера «Барсы» Пепа Гвардиолы, возможных кандидатов на пост президента клуба, в частности Жоана Лапорты, а также различных актеров и политиков.

Источник получил доступ к финансовым отчетам, подтверждающим, что клуб заплатил за подобные услуги около 1 млн евро. В «Барселоне» признают сотрудничество с I3 Ventures, но утверждают, что требовали публикации только позитивных постов.

Напомним, что недавно у Месси случился конфликт со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.