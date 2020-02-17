Вторая цель данного соглашения – нанесение ущерба репутации некоторых личностей, имеющих отношение к клубу.
В частности, в постах I3 Ventures, которая управляет десятками аккаунтов в твиттере и фейсбуке, критиковались и высмеивались форвард Лионель Месси, защитник Жерар Пике и другие игроки нынешнего состава «блауграны».
Записи в соцсетях касались таких вопросов, как продление контракта с аргентинцем и активность Пике в отношении Кубка Дэвиса.
Также публиковались посты с критикой экс-тренера «Барсы» Пепа Гвардиолы, возможных кандидатов на пост президента клуба, в частности Жоана Лапорты, а также различных актеров и политиков.
Источник получил доступ к финансовым отчетам, подтверждающим, что клуб заплатил за подобные услуги около 1 млн евро. В «Барселоне» признают сотрудничество с I3 Ventures, но утверждают, что требовали публикации только позитивных постов.
Напомним, что недавно у Месси случился конфликт со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.
TOP новостей
Пути назад нет: налог на загрязняющие окружающую среду автомобили в Литве будет ежегодным (25)
С 2023 года в Литве введут ежегодный налог на...
Литва окончательно проиграла спор с "Газпромом" о компенсации в 1,4 млрд евро (100)
Литва окончательно проиграла продолжавшийся почти...
Оператор мобильной связи в Литве два года присылал счета умершему человеку (63)
"У меня с оператором Tele2 сложилась странная ситуация....
На охоте, во время которой застрелили зубра, присутствовали депутат парламента, а также представители Grigeo, Biovela (9)
На охоте в Паневежском районе, во время которой...
В Каунасскую больницу из Алитуса доставили мужчину, который ездил в Китай
В Каунасскую клиническую больницу из Алитуса...