Мик Шумахер впервые победил в гонке "Формулы-2"

Шумахер-младший стартовал с поул-позишн и финишировал первым со временем 43 минуты 59,841 секунды. Это первая победа для 20-летнего пилота в "Формуле-2".
Второе место в гонке занял японец Нобухару Мацусита, третье - бразилец Сержио Сетте Камара. Россиянин Никита Мазепин завершил соревнование 15-м.
Our final podium before the summer break!#HungarianGP 🇭🇺 #F2 pic.twitter.com/QRbuXvavFB— Formula 2 (@FIA_F2) 4 серпня 2019 р.
"Формула-2" - класс автомобилей с открытыми колесами, существующий с 1948 года. В иерархии FIA серия занимает место между "Формулой-1" и "Формулой-3". У Шумахера-младшего пока нет лицензии королевских гонок, но уже есть контракт с "Феррари".
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