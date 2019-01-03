Михаэлю Шумахеру - 50: девять фактов о легендарном автогонщике

В конце декабря 2013 года, катаясь на горных лыжах во французских Альпах, Шумахер получил серьезную травму головы, пробыв после этого несколько месяцев в коме.

В апреле 2014 года стало известно, что ему стало лучше, его перевезли из больницы домой, однако по желанию семьи о состоянии его здоровья с тех пор нет практически никаких сообщений.

Спортивный мир помнит своего кумира, и мы тоже решили отметить юбилей легенды автоспорта несколькими яркими фактами его головокружительной карьеры.

1. Скромное начало

Единственное преимущество, которое было у юного Михаэля по сравнению со многими другими известными гонщиками, так это то, что его отец, по профессии мастер-облицовщик, еще содержал картодром в городе Карпен под Кельном. Его мать работала управляющей в столовой.

В четыре года Михаэль уже лихачил на педальном картинге, однако, когда его отец оснастил машинку мотоциклетным мотором, мальчик тут же въехал в столб. Возможно, другого ребенка это бы на всю жизнь отвратило от руля, но Михаэль, ровно наоборот, освоил карт настолько блестяще, что в возрасте шести лет одержал свою первую победу в гонках.

Однако, чтобы войти в большой спорт, требуются немалые средства, и хотя родители Михаэля в какой-то момент нашли ему спонсора, все же в 18 лет из-за отсутствия средств он чуть было не оставил надежду заниматься этим профессионально и устроился на работу помощником автомеханика.

Его талант узрел Вилли Вебер, став его менеджером и подписав на гонки "Формулы-3", а затем заключив контракт Шумахера с Mercedes. Mercedes, в свою очередь, спонсировала его первое участие в "Формуле-1".

2. Титулы

Не считая того, что юный Михаэль побеждал в чемпионатах по картингу в Германии и в европейском турнире, в 1990 году он выиграл чемпионат Германии по "Формуле-3", а уже в 1992-м, выступая за команду Benetton, пришел третьим в гонке "Формулы-1" в бельгийском Спа, на одной из самых сложных трасс.

И это было только начало. В гонках "Формулы-1" Шумахер выиграл семь чемпионатов мира (каждый из которых состоит из 20 или больше этапов), причем пять из них подряд, став обладателем практически всех возможных рекордов в этом виде спорта.

Скажем только, что с момента проведения первого чемпионата "Формулы-1" в 1950-м году титул мирового чемпиона получили 32 гонщика, 15 из которых выигрывали его более одного раза.

До Шумахера самым феноменальным по количеству чемпионских титулов был аргентинец Хуан-Мануэль Фанхио, выигравший пять чемпионатов. Столько же раз этот титул уже после ухода Шумахера из спорта завоевал британец Льюис Хэмилтон.

3. На грани фола

Его первый чемпионский титул, полученный в 1994 году, был омрачен целым рядом противоречивых моментов и конфликтных ситуаций.

Во время третьей гонки сезона, Сан-Марино Гран-при в итальянской Имоле, доминировавший тогда в гонках бразилец Айртон Сенна, с трудом удерживая лидерство и пытаясь оторваться от сидевшего на хвосте Шумахера, внезапно вылетел с трассы и погиб, когда его болид врезался в бетонную стену.

В том же году ФИА (Международная автомобильная федерация) запретила целый ряд компьютерных нововведений, возвращая контроль за болидом в руки гонщика, однако еще до начала той трагической гонки Сенна, добивавшийся этого запрета, и ряд других гонщиков полагали, что команда Шумахера Benetton все-таки использовала втихую запрещенную систему динамической стабилизации, что якобы давало Шумахеру преимущества.

ФИА впоследствии обнаружила, что его болид действительно все еще имел встроенный ABS, однако команда настаивала на том, что система стабилизации не использовалась, и доказать обратное не представилось возможным.

А во время решающего заезда в том же сезоне в Аделаиде Шумахер столкнулся (как полагали некоторые, нарочно) со своим основным соперником из команды Williams британцем Деймоном Хиллом.

Тем не менее его восхождение к славе началось именно с того чемпионата, хотя его манеру и впредь всегда называли жесткой, бескомпромиссной, неуступчивой и на грани фола.

4. Бесподобный Шуми

Несмотря на жесткий стиль вождения на трассе и крайнюю неразговорчивость вне трека, Шумахер молниеносно завоевал массу поклонников.

Как пишет на своем вебсайте "Формула-1", он не только был в величайшей степени одарен природными способностями, но и обладал гоночным видением и мышлением, которые помогали ему принимать решения в доли секунды.

Шумахер умел приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и рассчитывать наперед, управляя при этом машиной на пределе скорости. Он был в великолепной физической форме и демонстрировал ее постоянно в течение долгого времени.

"Никакой другой гонщик Ferrari не работал так много со всей командой, и никто другой не был так ценим, как Шумахер, который привел эту итальянскую команду к победе в Кубке конструкторов "Формулы-1" шесть раз подряд", - говорится на сайте "Формулы-1".

Шуми, как его прозвали коллеги и пресса, часто посещал фабрику Ferrari в Маранелло, общался с инженерами и конструкторами, лично их благодарил и дарил подарки.

Его рабочая этика была примером для всех.

Наверное, неудивительно, что в день его 50-летия именно там, в Маранелло, открывается специальная выставка, посвященная ему и его достижениям, подготовленная совместно с благотворительной ассоциацией Keep Fighting Foundation.

5. Скромный и щедрый

Многие сочтут ироничным тот факт, что человек, много раз взбиравшийся на пьедестал почета и раскупоривший в честь собственных спортивных побед сотни бутылок шампанского, в жизни избегает публичности. Даже находясь в зените славы, Шумахер практически никогда не комментировал свои победы.

Его жена Коринна, с которой он познакомился на одной из вечеринок, устроенных администрацией "Формулы-1", редко когда приходила на гонки и избегала приводить туда их детей - Джину-Марию и Мика.

При этом Шумахер, зарабатывая около 100 млн долларов в год, был щедрым филантропом: он редко когда отказывал в помощи, регулярно переводил средства различным благотворительным фондам, помогающим детям из малоимущих семей, а в 2004 году направил 10 млн собственных средств жертвам разрушительного цунами в Таиланде.

Но наиболее примечательным (особенно в свете его собственной лыжной травмы) стало его другое пожертвование - научно-исследовательскому Институту мозга и спинного мозга в Париже (I.C.M.), который был открыт в начале 2000-х годов по инициативе тогдашнего менеджера команды Ferrari, а ныне президента ФИА Жана Тодта специально, чтобы исследовать черепно-мозговые травмы, которые были бичом гонщиков.

"Без автогонок наш институт не возник бы, - признался в 2015 году в интервью New York Times его директор, профессор Жерар Сайан. - Признаюсь, что, к сожалению, причуда судьбы в том, что самая значительная связь автогонок и существования Института мозга и спинного мозга - это Михаэль Шумахер. Шумахер, который дал огромные средства и не хотел об этом объявлять громогласно, был вторым по величине нашим спонсором".

По свидетельству газеты, в кабинете директора как напоминание истоков возникновения этого уникального центра на видном месте стоит большая модель гоночной Ferrari и гигантских размеров фотография Михаэля.

6. Состояние здоровья

Есть еще одна странная ирония в спортивной карьере этого знаменитого гонщика: он практически не получал травм ни на трассе, ни во время подготовительных этапов, ни на самих гонках. Единственной его травмой за время спортивной карьеры был перелом ноги, полученный в 1999 году во время британского Гран-при.

Он дважды уходил из большого спорта - сначала в 2006 году (став консультантом в команде Ferrari), а затем, вернувшись в 2010-м на три сезона и не сумев добиться прежних высот, уже окончательно в 2012-м.

Немногословный Шуми так подытожил тогда свое возвращение в спорт: "Я, в общем и целом, получил удовольствие. Это не было таким успешным, как раньше, но я все равно извлек много жизненных уроков. Например, что проигрыш может быть одновременно и более тяжелым, и более поучительным, чем победа. Так что теперь самое время уйти".

Свою жуткую травму он получил на следующий год, 29 декабря 2013 года, за несколько дней до своего 45-летия, катаясь на горных лыжах вместе с 14-летним сыном на французском курорте Мерибель.

Тогда сообщалось, что Шумахер, будучи опытным горнолыжником, каким-то образом сошел с трассы скоростного спуска и на большой скорости налетел на занесенный свежевыпавшим снегом валун.

Как установило следствие, отсмотрев кадры с камеры, установленной на шлеме Шумахера, его катапультировало на 10 метров в сторону, и он приземлился, ударившись головой о камень. Были также сообщения, что от мгновенной гибели его спас только шлем, расколовшийся надвое.

Он был доставлен вертолетом в больницу в Гренобле, где перенес две черепно-мозговых операции, а затем три месяца провел в коме.

В апреле 2014 года появилось распространенное его менеджером Сабиной Кем сообщение, что в состоянии Михаэля появился прогресс, что он очнулся и проявляет признаки сознания.

Сообщалось, что на протяжении всех этих месяцев его жена Коринна, зачастую вместе с детьми, ежедневно приезжала в больницу, совершая неблизкое путешествие из швейцарского города Гланд на берегу Женевского озера, где находится поместье Шумахеров.

Семья также пригласила товарища по команде Ferrari бразильца Фелипе Массу провести у постели Шуми в реанимации какое-то время и поделиться с ним последними новостями из мира автогонок.

"Я ему обо всем рассказал: о своем болиде, о моей новой команде, - рассказал Масса New York Times, имея в виду свой переход из Ferrari в британскую команду Williams. - Я ему не раз говорил: "Давай, просыпайся!"

Шумахер был переведен в швейцарский Университетский госпиталь в Лозанне, в том же году было объявлено, что его восстановление будет продолжено в домашних условиях в Швейцарии.

В сентябре 2016 года его адвокат Феликс Дамм заявил, что автогонщик уже может ходить, опираясь на кого-либо, а также поднимать руку.

Накануне его 50-летия британский таблоид Mirror написал, что за ним по-прежнему ухаживает группа из 15 медработников, что обходится семье примерно в 130 тыс. евро в неделю.

Недавно также стало известно признание, которое Михаэль как-то сделал своему менеджеру Сабине Кем о том, что хотел бы просто взять и исчезнуть из публичной жизни: "Мне кажется, его было его тайной мечтой - так сделать. Именно поэтому я теперь по-прежнему хочу исполнять его волю и не позволять [никаким новостям] просачиваться наружу", - сказала Кем.

А в недавнем интервью немецкому изданию Auto-Bild Жан Тодт признался, что в ноябре 2018 года смотрел вместе с Шуми Гран-при, которое выиграл Льюис Хэмилтон: "Я всегда осторожен с заявлениями, но это правда: я смотрел эту гонку с Михаэлем Шумахером у него дома в Швейцарии".

7. Шуми-таксист

Несмотря на скромность и скрытность всемирно известного гонщика, один случай просочился не только в немецкую, но и в английскую прессу.

В декабре 2007 года газеты смаковали, как Шумахер, прилетев в Баварию из Швейцарии с семьей специально, чтобы забрать щенка австралийской овчарки, вдруг на обратном пути (протяженностью в 30 км) попросил у водителя передать ему руль, чтобы побыстрее доехать до аэропорта.

То ли Шумахеры действительно опаздывали на самолет, то ли великого гонщика стала раздражать манера езды таксиста - неизвестно.

"Я вдруг оказался на пассажирском сиденье, что было само по себе уже странно, но видеть Шуми за рулем такси - это было из ряда вон, - рассказал 38-летний Тунсер Йилмаз немецкой газете Munchner Abendzeitung, которую затем активно процитировала британская пресса.

Несмотря на то, что максимальная скорость микроавтобуса Opel Vivaro - примерно 160 км в час, Шумахер сумел выжать из него максимум возможного.

Как рассказал таксист газете, Шумахер утопил педаль в пол, на полной скорости входил в повороты и совершил несколько немыслимых обгонов, успев к рейсу и заплатив отдыхавшему шоферу помимо 60 евро по счетчику еще 100 евро чаевых.

8. Династия

Как бы ни сложилась ситуация со здоровьем Шумахера-старшего, он уже основал автогоночную династию.

Его младший брат Ральф пошел по стопам брата и тоже построил успешную карьеру сначала в "Формуле-3", а затем в "Формуле-1".

А сейчас все взоры прикованы к сыну Шуми - 19-летнему Мику Шумахеру, в 2018 году ставшему чемпионом "Формулы-3".

В 2017-м в одном из интервью Мик сказал, что герой для подражания у него один - его отец: "Мой папа - это пример для меня во всем. Просто потому, что он лучший. Он мой кумир".

9. Виртуальный музей

Как знак признательности всем поклонникам, кто до сих пор следит за состоянием Михаэля и помнит его достижения, семья вместе с фондом Keep Fighting создала специальное приложение-виртуальный музей, которое будет доступно в день его юбилея 3 января 2019 года.

На официальном аккаунте гонщика в "Инстаграме" под фото Коринны и Михаэля в среду появилось следующее сообщение: "Мы очень рады будем завтра отпраздновать 50-й день рождения Михаэля вместе с вами и поблагодарить вас от всего сердца за то, что мы это делаем вместе с вами".