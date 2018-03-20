Месси раскрыл правду о своем росте

"С 8 лет мне делали уколы родители, а в 12 лет я уже знал, как делать это самостоятельно. Я проходил курс и делал уколы в ноги. Каждый вечер вкалывал себе гормон роста. Сначала в одну ногу, потом менял на другую. Иголка была маленькой, поэтому я особо ничего не чувствовал. Для меня весь этот процесс был чем-то рутинным. Я должен был делать это и делал", — поделился воспоминаниями футболист.
В детстве у Месси был диагностирован дефицит гормона роста. "Барселона", решившая подписать контракт с футболистом, оплатила лечение аргентинца. На данный момент рост нападающего составляет 169 сантиметров, сообщает Lenta.ru.
30-летний Лионель Месси — пятикратный обладатель "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту мира. Вместе с "Барселоной" форвард восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов.
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