Финал этого романа полон некрасивых сюжетных поворотов и обещает стать главной интригой странного европейского сезона, доигранного при пустых трибунах из-за глобальной пандемии. Развязка еще не написана, но время подвести итоги уже пришло.

Как бы ни завершилось добавленное время футбольной карьеры Месси, отыгранные два десятилетних тайма в "Барсе" гарантировали ему место на олимпе среди обожествленных игроков масштаба Пеле, Яшина, Марадоны, Зидана и (да, как ни больно это читать болельщикам Месси) Криштиану Роналду.

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Нарываться дальше Русская служба Би-би-си не намерена, и потому рассказ о том, что произошло, почему так случилось и что будет с Месси и "Барселоной", мы построим на цитатах европейских комментаторов, словом доказавших искренность своих попыток быть объективными в обсуждении такой субъективной и взрывоопасной вещи, как футбол.

Конец эпохи

Благодаря "Барселоне" аргентинец Месси вырос в самого дорогого игрока планеты. Вырос во всех отношениях: в 13-летнем возрасте его перевезли в Испанию, поскольку в Аргентине ни у семьи Лео, ни и у местного детского клуба не нашлось денег для инъекций гормона роста, без которых бурной футбольной карьере Месси грозил преждевременный финал.

"Барса" оплатила лечение. Месси отплатил сполна: 20 сезонов, 34 трофея, 634 гола.

Он вывел каталонцев из тени мадридского "Реала", и в прошлом году впервые в истории "Барселона" возглавила список самых богатых футбольных клубов мира. Месси говорил, что собирается завершить карьеру в "Барсе" и не хочет увозить оттуда жену и троих детей.

Всего за год все изменилось. Сказке пришел конец.

"Не для для футбола в целом, конечно, - Месси еще порадует нас в другом клубе - а для фанатов "Барселоны". Они понимают, что тут что-то не так", - пишет футбольный обозреватель Сид Лоу из лондонской Guardian.

"И они правы, тут действительно что-то не так, причем давно. Это лишь кульминация, окончательный развал. Футболист уходит из клуба - эка невидаль. Но речь о Месси, тут совсем другое дело", - пишет он и вспоминает, что первый контракт с клубом агент и отец Лео подписал на салфетке.

А о намерении уйти Месси проинформировал "Барсу" заказным письмом. Если все настолько плохо, значит, любовь не вернуть и развод неизбежен, уверен Лоу.

Лучший в клубе, в мире, в истории?

От расставания проиграет в первую очередь "Барселона".

"Самый заметный футболист своего поколения, а для многих - за всю историю футбола - вскоре может покинуть ряды "сине-гранатовых", - описывает масштаб события главная испанская спортивная газета Marca.

Заявление спорное для многих. Да, только у Месси шесть "Золотых мячей" - высших наград за личное мастерство в командной игре.

У нападающего итальянского "Ювентуса" Роналду их пять, но он круче, уверен обозреватель итальянской Gazzetta dello Sport Фабио Бьянки. Ведь Роналду выигрывал Лигу чемпионов - главный европейский клубный турнир - и с "Манчестер Юнайтед", и с "Реалом".

В этом споре консенсуса не предвидится - в отличие от дискуссии о будущем "Барселоны" без Месси.

"Вероятно лучший футболист всех времен и народов...", - начинает статью о Месси обычно сдержанный парижский журналист Financial Times Саймон Купер и тут же закрывает тему личных талантов аргентинца и переходит к футболу.

Он пишет книгу о "Барселоне" и уверен, что в истории клуба наступил переломный момент после унизительного поражения от "Баварии" со счетом 8-2 в полуфинале Лиги чемпионов 14 августа.

"Все в клубе пошло вразнос. Эпоха метаморфозы ФК "Барселона" в ФК "Месси" уходит в прошлое", - пишет он.

Купер вспоминает, что после ухода Пепа Гвардиолы в 2012 году все тренеры "Барсы" оставались в тени Месси. Он играл первую скрипку и на поле, и в раздевалке. На него сыпались шишки за поражения, его носили на руках в дни триумфов.

Он затмил всех великих игроков клуба: от Йохана Кройфа и Роналдиньо до Хави и Андреса Иньесты. Месси стал не просто лидером "Барселоны", но ее хребтом, синонимом, талисманом.

Что будет с "Барселоной"

Звезда Месси закатится с его уходом из футбола. Звезда "Барсы" закатится с уходом Месси, уверены почти все комментаторы.

По крайней мере на время, пока в клубе не воцарится мир между футболистами и функционерами, а команда не будет перестроена под новую эпоху пост-Месси и в соответствии с требованиями современного футбола.

С этим у "Барселоны" проблемы, пишет хроникер клуба Купер:

"С лета 2014 года "Барса" потратила более 1 млрд евро на покупки - больше, чем любой другой клуб. А в итоге получила команду без добавленной стоимости, которая выставляет против "Баварии" шестерых полевых игроков старше 31 года".

"Частично потому, что поколение Месси задержалось в клубе дольше положенного. Гигантские зарплаты, блестящие партнеры по команде, самая популярная игра на континенте - зачем им уходить? Они понемногу снижали тренировочные нагрузки, ослабляли прессинг на поле, но все равно выигрывали - благодаря таланту и ноу-хау", - пишет он.

В итоге - провальный сезон, ни одного трофея в Испании, позорный разгром в Европе. И последний гвоздь в гроб той "Барсы", которую нынешнее поколение отождествляет с Месси, - его заявление об уходе.

А он предупреждал. Последние два года отношения становились все напряженнее, но Месси не уходил и особо не выступал.

"Я давно говорил, что с такой игрой у нас нет шансов на победу в Лиге чемпионов, а выходит, мы даже "Ла Лигу" не можем выиграть", - вышел наконец из себя Месси после проигрыша "Осасуне", которым "Барса" подарила победу в испанском чемпионате этого года своим заклятым врагам - мадридскому "Реалу".

Что будет с Месси

Месси и "Барселона" пока не расстались, и развод далек от полюбовного. Сейчас они спорят о том, должен или нет будущий клуб Месси заплатить "Барсе" за его переход 700 млн евро или этот пункт контракта уже не действует.

В руководстве "Барсы" летят головы, каталонцы выходят на улицы протестовать против главного оппонента Месси - президента клуба Жозепа Марии Бартомеу. Но главная тема для обсуждения - сам Месси: куда именно уйдет (если уйдет) аргентинец.

Когда "Барселона" подтвердила, что получила от него письмо, "владельцы ведущих европейских клубов коллективно выпучили глаза", пишет обозреватель Рейтер Мартин Херман.

"Это как если бы на аукцион произведений искусства вдруг выставили "Мону Лизу" - таков статус Месси, несмотря на то, что ему уже 33 и магия понемногу ослабевает", - пишет он.

Среди главных претендентов называют "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы и парижский "ПСЖ", где играет бывший партнер Месси в атаке Неймар. У обоих щедрые владельцы из числа нефтегазовых шейхов.

Есть и более экстравагантные варианты: в "Ювентус" - играть с Роналду, в миланский "Интер" - играть против Роналду. Всплывают и "Манчестер Юнайтед", и "Ливерпуль".

Заполучившему Месси придется раскошелиться на зарплату в 1 млн евро в неделю, но и выгода очевидна.

Только футболок с его именем продается 2 млн штук в год, на чем клуб зарабатывает чистыми около 40 млн евро, приводит Bloomberg расчеты спортивных консультантов из Navigate.

А в целом за год он способен принести клубу около 150 млн евро дохода, полагают они. Неплохо, с учетом того, что Месси 33 года, а его текущая трансферная стоимость лишь немногим выше 110 млн евро, по оценке Transfermarkt.