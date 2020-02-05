Месси пошел на конфликт с руководством "Барселоны", вступившись за одноклубников

«Такие решения принимать нелегко, но после матча с „Реалом“ (0:0) 18 декабря мы начали предметно работать над уходом [Вальверде].
Мы смотрели на игры, а не на результаты — на тактику, на игру футболистов, на работу тех, кто играет не так много. Я фокусировался на подобных деталях.
И многие игроки не были удовлетворены [Вальверде] или работали не так много. Была проблема и с коммуникацией в коллективе.
Отношения между тренером и командой всегда были хорошими, но есть вещи, которые я, как бывший игрок, улавливаю. Я рассказал клубу, что думаю, и мы приняли решение», — сказал Абидаль.
Вскоре обычно спокойный Месси прокомментировал у себя в Instagram интервью Абидаля. Аргентинец был явно недоволен тем, что косвенными виновниками увольнения Вальверде были названы футболисты клуба.
«Мне, честно говоря, не нравится делать подобное, но, я думаю, каждый должен нести ответственность за свои задачи и заботиться о своих решениях.
Игроки делают это на футбольном поле. И именно мы первыми понимаем, когда что-то у нас не в порядке.
Люди из спортивного департамента должны взять на себя ответственность за управление, прежде всего за принимаемые ими решения.
Наконец, я думаю, когда мы говорим об игроках, мы должны называть имена, потому что в противном случае мы мараем всех и подпитываем то, что говорится, но не соответствует действительности», — приводит слова Месси Sports.ru.
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