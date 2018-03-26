Месси подыскал Неймару новый клуб

По информации издания, Месси был впечатлен работой бывшего тренера каталонцев Хосепа Гвардиолы в "Сити". Аргентинец посчитал, что стиль игры английского клуба отлично подойдет Неймару. Месси также посоветовал бразильцу не принимать предложение мадридского "Реала".

Ранее сообщалось, что Неймар попросил отца начать переговоры по переходу в "Реал". Бразилец выражал недовольство уровнем французского чемпионата и заявил о намерении сменить клуб до начала чемпионата мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Контракт Неймара с "ПСЖ" действует до лета 2022 года. Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи обещал, что он уже по окончании этого сезона позволит Неймару перейти в "Реал", если французский клуб выиграет Лигу чемпионов.

"ПСЖ" вылетел из Лиги чемпионов после поражения от "Реала" в 1/8 финала. Парижане второй год подряд выбыли из еврокубка на этой стадии, несмотря на серьезное усиление состава в межсезонье.

Летом "ПСЖ" взорвал трансферный рынок, купив Неймара у "Барселоны" за рекордные 222 млн евро. В общей сложности на покупку новых игроков французы потратили около 400 млн евро.

В настоящий момент Неймар проходит реабилитацию после операции на стопе. Перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" 26-летний форвард получил перелом плюсневой кости и растяжение голеностопа. По прогнозам врачей, на восстановление уйдет два-три месяца.

В текущем сезоне Неймар забил 28 мячей в 30 матчах за парижан во всех турнирах.