18 сентября «Барселона» разгромила ПСВ (4:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов (4:0). Три мяча на счету нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси.
Аргентинец открыл счет ударом со штрафного на 31-й минуте, став автором первого гола групповой стадии ЛЧ в нынешнем сезоне. На 77-й минуте он забил второй свой гол, на 87-й — третий.
Для Месси это 8-й хет-трик в Лиге чемпионов. Он обошел португальца Криштиану Роналду и стал первым игроком, кому покорилась эта отметка.
Лионель Месси забил 63 гола в 64 матчах группового этапа Лиги чемпионов. И это еще один рекорд главного клубного турнира континента.
Кроме того, Лионель Месси стал третьим игроком в истории, кто забивал в 14 или более розыгрышах Лиги чемпионов. До него это достижение покорилось Райану Гиггзу (16) и Раулю (15).
При этом Месси забивает в 14-м сезоне ЛЧ подряд, он повторил достижение Рауля.
«Барселона» — четвертая команда, которая дважды забивала первый гол сезона в Лиге чемпионов. До каталонцев это удалось сделать «Аяксу», «ПСЖ» и «Спартаку».
Месси побил очередной рекорд Лиги чемпионов, обогнав Роналду по числу хет-триков
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