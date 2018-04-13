Месси отпразднует день рождения в подмосковных Бронницах

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, как будет проходить подготовка ко дню рождения нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, которому 24 июня во время чемпионата мира в России исполнится 31 год.
Lionelis Messi
© Reuters / Scanpix

"Вместе с городским округом Бронницы мы хотим организовать большое мероприятие на центральной площадке фестиваля футбола. Мы хотим перевести все меню ресторанов на родные языки болельщиков, чтобы они почувствовали себя как дома", — цитирует Терюшкова "Чемпионат".

Чемпионат мира-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Саранске, Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Калининграде.

Первый матч чемпионата между сборными России и Саудовской Аравии пройдет 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве. Сборная Аргентины во время ЧМ-2018 будет базироваться в Подмосковье.

Ранее Месси был назначен послом по ответственному туризму Всемирной туристской организации ООН.

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