Месси отпразднует день рождения в подмосковных Бронницах

"Вместе с городским округом Бронницы мы хотим организовать большое мероприятие на центральной площадке фестиваля футбола. Мы хотим перевести все меню ресторанов на родные языки болельщиков, чтобы они почувствовали себя как дома", — цитирует Терюшкова "Чемпионат".
Чемпионат мира-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Саранске, Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Калининграде.
Первый матч чемпионата между сборными России и Саудовской Аравии пройдет 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве. Сборная Аргентины во время ЧМ-2018 будет базироваться в Подмосковье.
Ранее Месси был назначен послом по ответственному туризму Всемирной туристской организации ООН.
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