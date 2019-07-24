Месси оштрафован и дисквалифицирован на 1 матч

Добавим, что после полуфинального матча против сборной Бразилии (0:2) капитан сборной Аргентины подверг критике судейство на турнире, а после встречи за третье место, в котором аргентинская команда переиграла Чили (2:1), отказался выходить на церемонию награждения, объяснив это нежеланием «быть частью этой коррупции».
Ранее сообщалось, что Месси принес официальные извинения КОНМЕБОЛ. Помимо извинений со стороны игрока в бумагах также присутствуют объяснения со стороны представителей федерации. По их словам, форвард, говоря о коррупции в КОНМЕБОЛ, не имел в виду конкретных представителей организации, а подразумевал именно судей.
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