Месси оштрафован и дисквалифицирован на 1 матч

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на один матч и наказан штрафом в размере 1,5 тысячи долларов за свои высказывания на Кубке Америки — 2019, сообщает чемпионат. Таким образом, форвард не поможет своей сборной в стартовом матче отбора к ЧМ-2022.
Lionelis Messi
© AFP / Scanpix

Добавим, что после полуфинального матча против сборной Бразилии (0:2) капитан сборной Аргентины подверг критике судейство на турнире, а после встречи за третье место, в котором аргентинская команда переиграла Чили (2:1), отказался выходить на церемонию награждения, объяснив это нежеланием «быть частью этой коррупции».

Ранее сообщалось, что Месси принес официальные извинения КОНМЕБОЛ. Помимо извинений со стороны игрока в бумагах также присутствуют объяснения со стороны представителей федерации. По их словам, форвард, говоря о коррупции в КОНМЕБОЛ, не имел в виду конкретных представителей организации, а подразумевал именно судей.

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