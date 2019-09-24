Месси - лучший футболист мира. Вот уже шестой раз

На награду также претендовал португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который в прошлом пять раз признавался лучшим, и голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.
Церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2019 прошла в миланском театре "Ла Скала".
32-летний Месси в прошлом сезоне забил 54 гола в 58 играх за испанский клуб и сборную Аргентины. В чемпионате Испании Месси забил за команду 36 голов в 34 играх, выиграв "Золотую бутсу", которая вручается лучшему бомбардиру всех национальных чемпионатов Европы. "Барселона" в прошлом году стала чемпионом Испании и дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила "Ливерпулю".
В составе аргентинской сборной Месси везло меньше, в минувшем сезоне Аргентина проиграла в полуфинале Кубка Америки Бразилии и стала бронзовым призером, победив Чили.
ФИФА с 1991 года вручает награды лучшим футболистам. С 2010 по 2015 годы лучшим игрокам вручали награду "Золотой мяч ФИФА" - объединенную награду Международной федерации футбола и журнала France Football. В 2016 году сотрудничество прекратилось, и ФИФА и France Football вернулись к собственным призам.
С 2008 года лучшими игроками (обладателями "Золотого мяча") становились либо Лионель Месси, либо Криштиану Роналду.
В прошлом году впервые за 10 лет господства Месси и Роналду "Золотой мяч" достался полузащитнику мадридского "Реала" и хорватской сборной Луке Модричу.
Лучшей футболисткой года признана полузащитник сборной США Меган Рапино.
"У меня нет слов. Этот год стал невероятным для женского футбола", - сказала на церемонии награждения 34-летняя Рапино.
Лучшими тренерами признаны тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп и тренер американской сборной по женскому футболу Джилл Эллис.
"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов в минувшем сезоне, а женская сборная США стала чемпионом мира.
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