Месси - лучший футболист мира. Вот уже шестой раз

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола ФИФА. Месси в шестой раз признается лучшим игроком года, он получал награду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.
Lionelis Messi
© AFP / Scanpix

На награду также претендовал португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который в прошлом пять раз признавался лучшим, и голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2019 прошла в миланском театре "Ла Скала".

32-летний Месси в прошлом сезоне забил 54 гола в 58 играх за испанский клуб и сборную Аргентины. В чемпионате Испании Месси забил за команду 36 голов в 34 играх, выиграв "Золотую бутсу", которая вручается лучшему бомбардиру всех национальных чемпионатов Европы. "Барселона" в прошлом году стала чемпионом Испании и дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила "Ливерпулю".

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В составе аргентинской сборной Месси везло меньше, в минувшем сезоне Аргентина проиграла в полуфинале Кубка Америки Бразилии и стала бронзовым призером, победив Чили.

ФИФА с 1991 года вручает награды лучшим футболистам. С 2010 по 2015 годы лучшим игрокам вручали награду "Золотой мяч ФИФА" - объединенную награду Международной федерации футбола и журнала France Football. В 2016 году сотрудничество прекратилось, и ФИФА и France Football вернулись к собственным призам.

С 2008 года лучшими игроками (обладателями "Золотого мяча") становились либо Лионель Месси, либо Криштиану Роналду.

В прошлом году впервые за 10 лет господства Месси и Роналду "Золотой мяч" достался полузащитнику мадридского "Реала" и хорватской сборной Луке Модричу.

Лучшей футболисткой года признана полузащитник сборной США Меган Рапино.

"У меня нет слов. Этот год стал невероятным для женского футбола", - сказала на церемонии награждения 34-летняя Рапино.

Лучшими тренерами признаны тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп и тренер американской сборной по женскому футболу Джилл Эллис.

"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов в минувшем сезоне, а женская сборная США стала чемпионом мира.

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