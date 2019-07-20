Месси извинился за обвинение организаторов Кубка Америки в коррупции

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который обвинил Южноамериканскую конфедерацию футбола в коррупции после своего удаления в матче за третье место на Кубке Америки, передал слова извинения организации, сообщает La Nacion.
Lionelis Messi
© Reuters / Scanpix

Письмо, в котором пятикратный обладатель "Золотого мяча" приносит извинения за свои слова, было отправлено Ассоциацией футбола Аргентины в Комитет по этике КОНМЕБОЛ.

В нем утверждается, что Месси, говоря о коррупции, не имел в виду ни одного члена Южноамериканской конфедерации футбола, а также то, что заявление было сделано Лионелем в стрессовой ситуации.

В Ассоциации футбола Аргентины надеются, что КОНМЕБОЛ ограничит наказание для Месси предупреждением или штрафом. Потенциально звезда "Барселоны" рискует быть отстраненным от участия в официальных соревнованиях под эгидой КОНМЕБОЛ на срок до двух лет.

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