Исследование мозга футболиста будет проводиться до конца его жизни с целью выявления максимально ранних признаков деменции.
Робертс сыграл более 800 матчей. И теперь он призывает других футболистов принять участие в исследовании. На данный момент ряд тестов установил, что риск смерти от деменции у футболистов выше, чем у среднестатистического человека. Проблему создает практика отбивания мяча головой.
Сообщается, что в исследовании Университета Восточной Англии будут использоваться онлайн-тесты для выявления изменений. Это будут тесты на память, внимание и ориентирование в пространстве. Проверку должны проводить каждые полгода. Университет планирует собрать 1 миллион фунтов для финансирования исследования.
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