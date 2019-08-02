На эту игру впервые в мужском еврокубковом матче назначена женщина – француженка Стефани Фраппар. Ей будут помогать Мануэла Николози и Мишель О’Нил.
В июле Фраппар работала на финале женского чемпионата мира между сборными США и Голландии.
Во французской Лиге 1 она дебютировала в минувшем сезоне, с сезона-2019/20 будет работать в высшем французском дивизоне на постоянной основе.
Матч за Суперкубок Европы между "Челси" и "Ливерпулем" будет судить женщина (и это впервые)
УЕФА определился с судьей матча за Суперкубок Европы...
Почему звезды MLS играли с "Атлетико" в наушниках
Во время прошедшего сегодня ночью товарищеского матча...
Полиция Бразилии сняла с Неймара подозрения в изнасиловании (1)
Полиция Бразилии не стала выдвигать обвинения в...
Звездам футбола разрешают играть в английской Премьер-лиге, несмотря на проваленные допинг-тесты
Одиннадцать звездных футболистов английской...
Бывшая жена игрока НБА Лоренцена Райта спустя девять лет призналась в его убийстве
Бывшая супруга центрового Национальной баскетбольной...
TOP новостей
Сотни евро за ночлег на литовском взморье: люди платят, сколько им скажут (62)
Начался последний месяц лета, а для многих - последние...
В Литву идет еще более прохладная погода: температура опустится до 6 градусов (4)
Доцент Кафедры гидрологии и климатологии Вильнюсского...
Ранее забытый район Вильнюса переживает свой золотой век (8)
Науяместис вполне обосновано считается одним из самых...
Соцмин Литвы подготовил проекты, которые коснутся мастеров и гастарбайтеров из Украины (17)
Соцмин Литвы подготовил проекты законов, которые...
История Зуокасов продолжается: фонд ищет, но не находит документы
2 августа в Вильнюсском самоуправлении состоялась...