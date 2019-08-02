Матч за Суперкубок Европы между "Челси" и "Ливерпулем" будет судить женщина (и это впервые)

На эту игру впервые в мужском еврокубковом матче назначена женщина – француженка Стефани Фраппар. Ей будут помогать Мануэла Николози и Мишель О’Нил.

В июле Фраппар работала на финале женского чемпионата мира между сборными США и Голландии.

Во французской Лиге 1 она дебютировала в минувшем сезоне, с сезона-2019/20 будет работать в высшем французском дивизоне на постоянной основе.