Матч за Суперкубок Европы между "Челси" и "Ливерпулем" будет судить женщина (и это впервые)

УЕФА определился с судьей матча за Суперкубок Европы между «Челси» и «Ливерпулем», который пройдет в Стамбуле 14 августа, пишет sports.ru.
"Premier" lyga: "Manchester City" - "Chelsea"
© AFP / Scanpix

На эту игру впервые в мужском еврокубковом матче назначена женщина – француженка Стефани Фраппар. Ей будут помогать Мануэла Николози и Мишель О’Нил.

В июле Фраппар работала на финале женского чемпионата мира между сборными США и Голландии.

Во французской Лиге 1 она дебютировала в минувшем сезоне, с сезона-2019/20 будет работать в высшем французском дивизоне на постоянной основе.

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