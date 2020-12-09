Матч Лиги чемпионов УЕФА прервали из-за расистского скандала

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен" и турецким "Истанбул Башакшехир" во вторник, 8 декабря, ознаменовался расистским скандалом. На 15-й минуте игры на парижском стадионе "Парк де Пренс" судьи показали красную карточку помощнику тренера, бывшему участнику сборной Камеруна Пьеру Вебо.
При этом резервный арбитр якобы оскорбительно отозвался о цвете кожи камерунца. Судейская бригада из Румынии в свое оправдание заявила, что арбитр произнес слово "Negru", которое в румынском языке означает черный цвет, а Вебо принял его за близкое по звучанию расистское описание чернокожих людей.
Игроки турецкого клуба покинули поле вскоре после словесной перепалки судей и представителей "Истанбула". Позднее они решили не возвращаться на поле в этот вечер. Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил, что оставшиеся 75 минут матча будут сыграны 9 декабря. Судейскую бригаду полностью обновят, заверили в УЕФА, пообещав немедленно приступить к тщательному расследованию инцидента.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве вступают в силу более жесткие условия карантина: нельзя встречаться членам более двух семей (119)
С 9 декабря в Литве вступают в силу более жесткие...
В Беларуси идет эскалация насилия с ростом по экспоненте со стороны власти Интервью Delfi: "Все это для нынешнего режима закончится неминуемо плохо" (86)
Гражданской войной периодически называют нынешнюю...
Ученый: если цифры не изменятся, единственный выход – полностью остановить жизнь (50)
В среду в Литве зафиксирован еще один рекорд -...
В Литве диагностировано 3128 новых случаев коронавируса и 31 смерть (50)
В Литве за минувшие сутки диагностировано 3128 новых...
Минздрав Литвы: COVID-19 могут диагностировать и без теста
Чтобы оперативнее реагировать на угрозу коронавируса...