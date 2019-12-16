Матч второго дивизиона чемпионата Испании по футболу между командами «Райо Вальекано» и «Альбасете» пришлось остановить в первом тайме из-за массовых оскорблений украинского легионера гостевой команды Романа Зозули. Трибуны на «Эстадио де Валлекас» дружно обзывали украинца нацистом, применяя при этом нецензурную лексику, сообщает издание Marca.

Успокаивать фанатов пришлось игроку «Райо Вальекано» Пако Хемесу, который попросил их проявлять большее уважение к Зозуле. Болельщики команды хозяев в результате стали объяснять, что произошедшее было всего лишь «шуткой», однако добиться возобновления игры им не удалось. От продолжения матча во втором тайме отказались футболисты «Альбасете».

Зозуля оказался в стартовом составе «Альбасете», хотя его участие в этом матче изначально было под вопросом. В 2017 году у украинца был конфликт с фанатами «Райо Вальекано». Он перешел в мадридский клуб на условиях аренды, однако не смог сыграть ни одного матча.

Наиболее радикальные болельщики заявили, что не допустят его появления на поле из политических соображений. Фанаты «Райо Вальекано» в большинстве своем придерживаются левых убеждений, а Зозуля открыто говорил о симпатиях к отрядам украинских националистов, воевавших на востоке Украины.

В апреле этого года у Зозули возник конфликт и с лидером испанской левой партии «Подемос» Пабло Иглесиасом. Последний назвал украинца неонацистом, на что Зозуля пригрозил ему судом.