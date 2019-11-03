Мать Криштиану Роналду заявила о заговоре футбольной мафии против ее сына

На счету Криштиану и так рекордное количество самых почетных индивидуальных футбольных трофеев, вручаемых журналом France Football.

Свое заявление она сделала на церемонии празднования 106-летия португальского клуба "Униао Мадейра".

"Если бы не было футбольной мафии, у моего сына было бы больше "Золотых мячей". Если бы он был испанцем или англичанином, они бы не поступили так. Это происходит потому, что он португалец. Я не знаю, получит ли он "Золотой мяч" в этом году, но я надеюсь на это. Глядя на его результаты, это будет вполне заслуженно", - приводит слова Авейру испанское издание Sapo Desporto.

Криштиану Роналду становился обладателем "Золотого мяча" пять раз. Вместе с Лионелем Месси, на счету которого также пять побед, португалец удерживает рекорд по количеству этих наград.

Оба рекордсмена вошли в число претендентов на получение награды в нынешнем сезоне.