Мать Криштиану Роналду заявила о заговоре футбольной мафии против ее сына

Мать нападающего сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Долорес Авейру считает, что футбольная мафия препятствует ее сыну выиграть столько "Золотых мячей", сколько он заслуживает.
© DELFI / Orestas Gurevičius

На счету Криштиану и так рекордное количество самых почетных индивидуальных футбольных трофеев, вручаемых журналом France Football.

Свое заявление она сделала на церемонии празднования 106-летия португальского клуба "Униао Мадейра".

"Если бы не было футбольной мафии, у моего сына было бы больше "Золотых мячей". Если бы он был испанцем или англичанином, они бы не поступили так. Это происходит потому, что он португалец. Я не знаю, получит ли он "Золотой мяч" в этом году, но я надеюсь на это. Глядя на его результаты, это будет вполне заслуженно", - приводит слова Авейру испанское издание Sapo Desporto.

Криштиану Роналду становился обладателем "Золотого мяча" пять раз. Вместе с Лионелем Месси, на счету которого также пять побед, португалец удерживает рекорд по количеству этих наград.

Оба рекордсмена вошли в число претендентов на получение награды в нынешнем сезоне.

NEWSru.com
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