«Как можно оставить позади единственную жизнь, которую знаешь? Как можно уйти с кортов, на которых тренировалась с детства, из игры, которую любишь? Игру, которая подарила тебе слёзы и радость. Спорт, в котором ты нашла семью и болельщиков, которые были за тебя более 28 лет. Для меня это в новинку, так что, пожалуйста, простите меня. Теннис, я говорю до свидания», — написала Шарапова на сайте Vanity Fair.
Мария за карьеру выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о положительном допинг-тесте на мельдоний. 8 июня 2016 года она была дисквалифицирована на два года, но после апелляции срок отстранения был уменьшен до 15 месяцев. После возвращения Мария выиграла лишь один турнир — в Тяньцзине в 2017 году. Из-за проблем с плечом, которые беспокоят Шарапову в последние годы, она была вынуждена сняться со многих турниров. В рейтинге WTA она опустилась на 373-ю строчку.
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