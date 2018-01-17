"Я никогда не была жертвой сексуального насилия, но очень хорошо знаю, что происходит в этом контексте в различных областях, — процитировал Шарапову официальный сайт Australian Open. — У меня есть знакомые, которые участвуют в движении против насилия, и я их поддерживаю".
Бывшие и действующие спортсменки все чаще присоединяются к популярному движению MeToo, которое зародилось на фоне откровенных признаний звезд спорта и шоу-бизнеса. В октябре прошлого года свою шокирующую историю 27-летней давности рассказала советская гимнастка Татьяна Гуцу. Олимпийские чемпионки Маккайла Марони и Симона Байлз, в свою очередь, сообщили о сексуальных домогательствах со стороны бывшего врача сборной США Ларри Нассара.
В настоящий момент Нассар отбывает срок за хранение детской порнографии — врач приговорен к 60 годам лишения свободы. Сотрудники правоохранительных органов в 2016 году обнаружили на компьютере Нассара 37 тысяч порнографических материалов.
Во втором круге Australian Open Шарапова сыграет против латвийской теннисистки Анастасии Севастовой. Россиянка в первом круге выиграла у немецкой теннисистки Татьяны Марии со счетом 6:1, 6:4.
Шарапова — пятикратная победительница турниров "Большого шлема" и экс-первая ракетка мира. В 2008 году россиянка выиграла Australian Open.
Мария Шарапова: "Я не была жертвой сексуального насилия"
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