Победительница Australian Open-2008 со счетом 1:6, 3:6 уступила немке Анжелике Кербер. Соперницы на корте провели чуть больше часа.
Отметим, что во втором сете у Шараповой при счете 3:3 был шанс взять подачу Кербер, но в итоге немка все-таки смогла завершить гейм в свою пользу.
30-летняя россиянка, занимающая 61-е место в рейтинге WТА, исполнила один эйс, допустила две двойные ошибки, реализовала один брейк-пойнт из четырех и проиграла пять геймов на своей подаче.
В следующем круге Анжелика сыграет с победительницей матча между Си Сувэй (Тайвань) и Агнешкой Радваньской (Польша).
Мария Шарапова уступила Анжелике Кербер в третьем круге Australian Open
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