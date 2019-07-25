Мария Ласицкене первой из россиянок возглавила рейтинг лучших легкоатлеток мира

В активе Ласицкене, в среду победившей на чемпионате страны в Чебоксарах, 1433 очка.
Второй идет кенийская бегунья на 3000 м с препятствиями Беатрис Чепкоеч (1426), а замыкает тройку лучших представительница Нидерландов Сифан Хассан (1424), специализирующаяся в беге на средние и длинные дистанции.
26-летняя легкоатлетка из России в текущем сезоне выиграла 17 турниров подряд, включая пять этапов Бриллиантовой лиги. Она на протяжении 29 недель беспрерывно возглавляет мировой рейтинг в прыжках в высоту.
Напомним, что с 2015 года из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) отечественные легкоатлеты вынуждены выступать на турнирах в нейтральном статусе. Не сделали исключения и для Ласицкене.
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