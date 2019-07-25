Мария Ласицкене первой из россиянок возглавила рейтинг лучших легкоатлеток мира

Прыгунье в высоту Марии Ласицкене первой среди российских спортсменок удалось подняться на первое место в общем мировом рейтинге Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации. Правда, в нейтральном статусе.
Marija Lasickienė
© AP / Scanpix

В активе Ласицкене, в среду победившей на чемпионате страны в Чебоксарах, 1433 очка.

Второй идет кенийская бегунья на 3000 м с препятствиями Беатрис Чепкоеч (1426), а замыкает тройку лучших представительница Нидерландов Сифан Хассан (1424), специализирующаяся в беге на средние и длинные дистанции.

26-летняя легкоатлетка из России в текущем сезоне выиграла 17 турниров подряд, включая пять этапов Бриллиантовой лиги. Она на протяжении 29 недель беспрерывно возглавляет мировой рейтинг в прыжках в высоту.

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2.00✌🏻Спасибо, Чебоксары и чебоксарцы за теплый прием и огромную поддержку ❤️ Поздравляем с 550-летием вашего красивого города 💥 Еще вернемся 🔥 Как по-чувашски - обнимаю? 😉 #trackandfield #highjump #nike #cska #шупашкар #чебоксары
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A post shared by Мария Ласицкене (@lasitskene.maria) on Jul 24, 2019 at 2:55pm PDT


Напомним, что с 2015 года из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) отечественные легкоатлеты вынуждены выступать на турнирах в нейтральном статусе. Не сделали исключения и для Ласицкене.

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