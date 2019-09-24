При этом спортсменка высказалась от лица всех ведущих атлетов РФ, вынужденных последние годы вступать под нейтральным флагом из-за перманентной дисквалификации национальной федерации.
"В последнее время я уже не раз говорила, что уверенности в участии в Играх в Токио у нас нет. И дело не в эмоциях или в том, что я ничего не знаю, как пытались представить некоторые. Мы знаем достаточно, чтобы так думать. Но мы готовы к любому варианту. Если вновь отстранят РУСАДА, то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров", - написала Ласицкене.
На этой неделе стало известно об инициировании Всемирным антидопинговым агентством (WADA) рассмотрения вопроса о дисквалификации РУСАДА из-за обнаруженных махинаций с базой данных московской лаборатории. Это может привести к тотальному недопуску сборной РФ к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Далее последовало очередное, уже 12-е по счету продление советом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранения ВФЛА.
"Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио, теперь мы будем до конца отстаивать свое право выступить на Олимпиаде. Ни в какие коллективные иски мы больше не подпишемся. Если потребуется пойти в CAS, я пойду и буду бороться там именно за себя. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена", - подчеркнула двукратная чемпионка мира.
Напомним, что российские легкоатлеты 2015 года вынуждены выступать на международных турнирах в нейтральном статусе, "выбивая" у IAAF унизительные индивидуальные разрешения.
Ранее Мария Ласицкене неоднократно обвиняла в бездействии руководство федерации легкой атлетики России и выдвигала ультиматум ВФЛА. Она также выражала готовность уехать из страны, а двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева опасалась, что за ней последуют и другие спортсмены.
Мария Ласицкене объявила о намерении ведущих легкоатлетов покинуть Россию
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