Чемпион мира по футболу 1986 года и главный тренер мексиканского клуба "Дорадос" аргентинец Диего Марадона успешно прооперирован в одной из клиник Буэнос-Айреса.
Diego Maradona
© Reuters / Scanpix

"Диего перенес операцию, все прошло хорошо. Огромная благодарность медицинскому отделению клиники "Оливос" за профессионализм и хорошее отношение. Теперь ждем восстановления, чтобы Диего мог вернуться к работе", - написал в Twitter его адвокат Матиас Морла.

Статьи по теме:
Диего Марадона: Я почти подписал контракт с белорусами, но отложил это на потом
Диего Марадона возглавил не только белорусский ФК "Динамо-Брест", но еще и мексиканский "Дорадос"

Характер операции не уточняется, но аргентинские СМИ пишут, что Марадоне оперировали пупочную грыжу. Ранее сообщалось, что 58-летний Диего проходил стандартное обследование в клинике "Оливос" в Буэнос-Айресе, во время которого было обнаружено кровотечение в желудке. Бывший футболист проходил обследование перед поездкой в Мексику, где должен был возобновить работу в клубе "Дорадос".

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Марадону сватают на пост главного тренера клуба из Мексики (1)

Чемпион мира по футболу и бывший главный тренер сборной...

СМИ: Марадона может уйти из брестского "Динамо"

Легендарный аргентинский гастарбайтер может покинуть...

В Бресте встретили Марадону: полные трибуны и печальная реальность (1)

Футбольным болельщикам старшего поколения надо было...

"Если закончу карьеру в Бресте, останусь здесь жить". Марадона рассказал о работе в Беларуси

«Я приехал, чтобы сделать ФК „Динамо-Брест“ командой,...

Спорт в мире

Марадону успешно прооперировали в клинике Буэнос-Айреса

Чемпион мира по футболу 1986 года и главный тренер...

Михаэлю Шумахеру - 50: девять фактов о легендарном автогонщике (1)

3 января легендарному немецкому автогонщику,...

В Воронеже самолет совершил экстренную посадку из-за пьяного чемпиона мира по хоккею (7)

Утром 1 января самолет Сочи - Москва совершил...

Россиянин Даниил Дубов выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам (1)

Российский гроссмейстер Даниил Дубов, набрав 11 очков из...

Умер прославленный советский хоккеист Евгений Зимин (1)

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР...

TOP новостей

Валдас Адамкус: мы должны смелее, твёрже выступать против всех бедствий (32)

Во время празднования Дня защитников Свободы Литвы...

На площади Независимости поднят государственный флаг: руководство страны поблагодарило защитников свободы (21)

Во время празднования Дня защитников свободы Литвы на...

Семерым литовским партизанам вручили премию Свободы (58)

В воскресенье, во время празднования Дня защитников...

Президент Литвы: мы должны быть едины, чтобы сохранить отвоеванную независимость (199)

13-ое января означает тяжело отвоеванную независимость...

Литва отмечает 28 годовщину январских событий: "Свет костра" объединил собравшихся у парламента (47)

Вечером 12 января у здания литовского Сейма прошли...