"Диего перенес операцию, все прошло хорошо. Огромная благодарность медицинскому отделению клиники "Оливос" за профессионализм и хорошее отношение. Теперь ждем восстановления, чтобы Диего мог вернуться к работе", - написал в Twitter его адвокат Матиас Морла.
Terminó la intervención quirúrgica a Diego Maradona. Gracias a Dios salió todo perfecto. Un agradecimiento al departamento médico de la Clínica Olivos por su profesionalismo y humanidad. Ahora esperamos la recuperación para que Diego pueda volver cuanto antes al trabajo. pic.twitter.com/lZu8I1yyDK— MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) 13 января 2019 г.
Характер операции не уточняется, но аргентинские СМИ пишут, что Марадоне оперировали пупочную грыжу. Ранее сообщалось, что 58-летний Диего проходил стандартное обследование в клинике "Оливос" в Буэнос-Айресе, во время которого было обнаружено кровотечение в желудке. Бывший футболист проходил обследование перед поездкой в Мексику, где должен был возобновить работу в клубе "Дорадос".
Марадону успешно прооперировали в клинике Буэнос-Айреса
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