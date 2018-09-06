— Уже завтра мы можем стать свидетелем назначения Марадоны в "Дорадос де Синалоа". Надеюсь, он получит эту работу и снова станет главным тренером, — написал журналист в своем Instagram.
Клуб "Дорадос де Синалоа" выступает во второй по силе лиге Мексики.
Отметим, что на прошлой неделе Марадона поздравил Александра Лукашенко с днем рождения и заявил о готовности приступить к работе с брестким "Динамо".
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