Чемпион мира по футболу и бывший главный тренер сборной Аргентины, а ныне председатель правления брестского "Динамо", Диего Марадона может возобновить тренерскую карьеру в Мексике. Об этом сообщает журналист TyC Sports Мартин Аревало.
Diego Maradona
© DELFI / Kiril Čachovskij

— Уже завтра мы можем стать свидетелем назначения Марадоны в "Дорадос де Синалоа". Надеюсь, он получит эту работу и снова станет главным тренером, — написал журналист в своем Instagram.

Клуб "Дорадос де Синалоа" выступает во второй по силе лиге Мексики.

Отметим, что на прошлой неделе Марадона поздравил Александра Лукашенко с днем рождения и заявил о готовности приступить к работе с брестким "Динамо".

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