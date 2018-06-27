Матч завершился победой аргентинской сборной, которая обыграла нигерийцев со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет со сборной Франции.
Судя по видеозаписям, выложенным в "Твиттере", 57-летний аргентинец смог покинуть VIP-трибуну стадиона в Санкт-Петербурге только при помощи товарищей.
Изначально в СМИ появлялась информация о том, что Марадоне потребовалась госпитализация, однако она не подтвердилась. В подтрибунном помещении Марадона был обследован бригадой скорой помощи и самостоятельно покинул стадион.
Позднее в "Твиттере" колумбийской журналистки Патрисии Вильегас появились фотографии из аэропорта, куда Марадона приехал, чтобы отправиться в Москву. В среду, как ожидается, Марадона посетит матч между сборными Бразилии и Сербии.
Во время телевизионной трансляции матча Аргентина-Нигерия камеры неоднократно показывали бурные эмоции Марадоны и реакцию на происходящее на поле. После второго гола аргентинцев легендарный футболист даже позволил себе жесты оскорбительного характера, которые также попали в телетрансляцию.
Video of a clearly struggling #Maradona being helped inside immediately after the game — reports he has since been taken to hospital pic.twitter.com/8IDGRSf4Zd
— Joe Morrison (@joefooty) 26 июня 2018 г.
#FOXenRusia — Diego Maradona fue atendido en el estadio, luego del partido entre #ARG y #NGA pic.twitter.com/ekL4JArC4n
— FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 26 июня 2018 г.
Марадоне стало плохо после победы аргентинцев в матче чемпионата мира (1)
Чемпиону мира по футболу 1986 года Диего Марадоне стало...
Голы после 90-й минуты в группе В вывели Испанию на Россию в 1/8 финала ЧМ (1)
На чемпионате мира по футболу сборная Португалии в...
Черчесов: "Такая пощечина полезна в определенное время" (4)
Главный тренер сборной России по футболу Станислав...
ВИДЕО: Уругвай разгромил сборную России на ЧМ-2018 (116)
На чемпионате мира в России первыми завершили...
Дмитрий Губерниев: Домрачева уходит из большого спорта (1)
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев...
TOP новостей
Золотой век усадеб сельского туризма в Литве завершился (26)
Отпуск и отдых человеку нужны как воздух. Каждый...
Литва и Беларусь: похолодание в политике экономику не подморозило (19)
Каждый десятый белорус, по данным литовского...
Нарушителей ПДД фиксируют и городские троллейбусы (1)
Вильнюсская мэрия с полицией и компанией "Вильнюсский...
Настоятеля, который в пьяном виде служил заупокойную мессу, перевели в провинцию (1)
Настоятеля столичного храма им. Блаженного Юргиса...
Юго-восточной Литве - план по сокращению отставания на 60 млн евро (2)
В среду министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас...