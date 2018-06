Матч завершился победой аргентинской сборной, которая обыграла нигерийцев со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет со сборной Франции.

Судя по видеозаписям, выложенным в "Твиттере", 57-летний аргентинец смог покинуть VIP-трибуну стадиона в Санкт-Петербурге только при помощи товарищей.

Изначально в СМИ появлялась информация о том, что Марадоне потребовалась госпитализация, однако она не подтвердилась. В подтрибунном помещении Марадона был обследован бригадой скорой помощи и самостоятельно покинул стадион.

Позднее в "Твиттере" колумбийской журналистки Патрисии Вильегас появились фотографии из аэропорта, куда Марадона приехал, чтобы отправиться в Москву. В среду, как ожидается, Марадона посетит матч между сборными Бразилии и Сербии.

Во время телевизионной трансляции матча Аргентина-Нигерия камеры неоднократно показывали бурные эмоции Марадоны и реакцию на происходящее на поле. После второго гола аргентинцев легендарный футболист даже позволил себе жесты оскорбительного характера, которые также попали в телетрансляцию.

Video of a clearly struggling #Maradona being helped inside immediately after the game — reports he has since been taken to hospital pic.twitter.com/8IDGRSf4Zd

— Joe Morrison (@joefooty) 26 июня 2018 г.