"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Ибрагимовичем

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем. Об этом сообщает ТАСС.
Zlatanas Ibrahimovičius
© AFP / Scanpix

"Каждый в клубе хотел бы поблагодарить Златана за его вклад в результаты команды с момента его прихода. Мы желаем ему успехов в дальнейшем", — говорится на официальном сайте клуба.

Ранее главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью допустил переход Ибрагимовича в американский "Лос-Анджелес Гэлакси".

36-летний Златан Ибрагимович выступал за "МЮ" с лета 2016 года, заключив однолетний контракт. В августе 2017-го швед подписал новое соглашение с английским клубом еще на один год. За этот период он выиграл с клубом Лигу Европы, Кубок лиги и Суперкубок Англии. Всего в 53 матчах за манкунианцев Ибрагимович забил 29 мячей.

Последний матч в составе "МЮ" швед провел против "Бернли" в конце декабря 2017 года. После этого футболист не попадал даже в число запасных. В нынешнем сезоне Златан забил всего один гол — в матче против "Бристоль Сити" в Кубке английской Лиги.

"Даже прекрасное этапы подходят к концу, и сейчас наступило время двигаться дальше после двух фантастических сезонов в "Манчестер Юнайтед". Благодарю клуб, фанатов, команду, тренера, персонал и всех, кто был причастен к этому кусочку моей истории", — написал Ибрагимович в твиттере, прикрепив к посту картинку, где он в образе Бога борется с дьяволом.

Между тем в Англии начато расследование по поводу связи форварда "МЮ" Златана Ибрагимовича с букмекерской конторой BetHard. В начале марта стало известно, что 36-летний нападающий стал послом шведской конторы. Согласно правилам ФА, любое сотрудничество футболистов с букмекерами запрещено, сообщает Eurosport.ru.

Как передает Expressen, скорее всего, ФА потребует у Ибрагимовича прекратить сотрудничество с BetHard. В случае отказа ему грозят крупный штраф и дисквалификация.

Швед побеждал в национальных чемпионатах Нидерландов, Италии, Испании и Франции. 11 раз его признавали лучшим футболистом страны. За карьеру Ибрагимович выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Барселону", "ПСЖ" и "МЮ".

В клубе MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" завершали профессиональную карьеру Дэвид Бекхэм, Стивен Джеррард и Робби Кин.

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