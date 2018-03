"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Ибрагимовичем

"Каждый в клубе хотел бы поблагодарить Златана за его вклад в результаты команды с момента его прихода. Мы желаем ему успехов в дальнейшем", — говорится на официальном сайте клуба.

Ранее главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью допустил переход Ибрагимовича в американский "Лос-Анджелес Гэлакси".

36-летний Златан Ибрагимович выступал за "МЮ" с лета 2016 года, заключив однолетний контракт. В августе 2017-го швед подписал новое соглашение с английским клубом еще на один год. За этот период он выиграл с клубом Лигу Европы, Кубок лиги и Суперкубок Англии. Всего в 53 матчах за манкунианцев Ибрагимович забил 29 мячей.

Последний матч в составе "МЮ" швед провел против "Бернли" в конце декабря 2017 года. После этого футболист не попадал даже в число запасных. В нынешнем сезоне Златан забил всего один гол — в матче против "Бристоль Сити" в Кубке английской Лиги.

"Даже прекрасное этапы подходят к концу, и сейчас наступило время двигаться дальше после двух фантастических сезонов в "Манчестер Юнайтед". Благодарю клуб, фанатов, команду, тренера, персонал и всех, кто был причастен к этому кусочку моей истории", — написал Ибрагимович в твиттере, прикрепив к посту картинку, где он в образе Бога борется с дьяволом.

Great things also come to an end and it is time to move on after two fantastic seasons with Manchester United. Thank you to the club, the fans, the team, the coach, the staff and everybody who shared with me this part of my history. #foreverred pic.twitter.com/vo1Gs3SUHL

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 22, 2018