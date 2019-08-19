«Манчестер Юнайтед» готов заплатить своему защитнику, чтобы тот ушел из клуба

Отмечается, что аргентинца хотели продать в «Эвертон», но не успели до окончания трансферного окна. Других желающих приобрести игрока за 20 млн фунтов не оказалось. Им также интересовались в Испании и Италии, но английский клуб не устроили предложения об аренде — «МЮ» настроен только на трансфер.

По имеющейся информации, клуб готов выплатить ему значительную часть оставшейся по контракту зарплаты (тот получает 130 тысяч фунтов в неделю), чтобы тот ушел. Ранее также сообщалось, что он может перейти в «Фенербахче».

29-летний Маркос Рохо в прошедшем сезоне отыграл всего восемь матчей за «МЮ» во всех турнирах.