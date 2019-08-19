«Манчестер Юнайтед» готов заплатить своему защитнику, чтобы тот ушел из клуба

«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с защитником Маркосом Рохо, сообщает Daily Mail.
Yaya Touré ir Marcos Rojo
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Отмечается, что аргентинца хотели продать в «Эвертон», но не успели до окончания трансферного окна. Других желающих приобрести игрока за 20 млн фунтов не оказалось. Им также интересовались в Испании и Италии, но английский клуб не устроили предложения об аренде — «МЮ» настроен только на трансфер.

По имеющейся информации, клуб готов выплатить ему значительную часть оставшейся по контракту зарплаты (тот получает 130 тысяч фунтов в неделю), чтобы тот ушел. Ранее также сообщалось, что он может перейти в «Фенербахче».

29-летний Маркос Рохо в прошедшем сезоне отыграл всего восемь матчей за «МЮ» во всех турнирах.

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