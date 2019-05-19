"Манчестер Сити" в шестой раз стал обладателем Кубка Англии. Чаще всех побеждал "Арсенал", в активе которого 13 трофеев.
Клуб из Манчестера выиграл все английские турниры, в которых принимал участие в текущем сезоне, а главный тренер клуба Хосеп Гвардиола стал первым в истории наставников, которому покорилось данное достижение.
"Это был один из лучших сезонов, которые мне доводилось проводить в качестве тренера, - приводит слова Гвардиолы Goal. - Не сказал бы, что лучший, но один из них.
Люблю Лигу чемпионов, но добиться требла в Англии сложнее, чем выиграть Лигу чемпионов. "Манчестер Сити" заслуживает самых хороших слов в свой адрес. Мы играли в напряженном графике и выдержали".
12 мая "Манчестер Сити" победил "Брайтон" в гостевом матче заключительного тура чемпионата Англии и в шестой раз стал победителем Премьер-лиги. 24 февраля "Манчестер Сити" обыграл в финале Кубка английской лиги "Челси". Кроме того, 5 августа прошлого года клуб одолел "аристократов" в матче за Суперкубок страны.
WE
ARE
THE
FOURMIDABLES
🔵 #mancity 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/xBwgNUd2vC
— Manchester City (@ManCity) 18 мая 2019 г.
"Манчестер Сити" впервые в истории Англии выиграл все турниры сезона
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